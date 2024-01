Barbara Nowak wystartuje w wyborach? Była kuratorka oświaty już skomentowała doniesienia

Według nieoficjalnych informacji Barbara Nowak ma wystartować w wyborach samorządowych z list PiS i będzie ubiegać się o mandat do sejmiku województwa małopolskiego. Była kuratorka oświaty skomentowała już te doniesienia – nie potwierdziła swojego startu, ale też przyznała, że pierwsze rozmowy już się odbyły.

Barbara Nowak ma wystartować w wyborach samorządowych. Nieoficjalnie wiadomo, z jakiego okręgu Fot. Grzegorz Wajda / REPORTER

O tym, że Barbara Nowak ma wystartować w wyborach samorządowych, podała nieoficjalnie Interia. Jak czytamy, w okręgu nr 3 (Kraków) była małopolska kuratorka oświaty ma powalczyć o mandat do sejmiku województwa małopolskiego z list Prawa i Sprawiedliwości.

Portal powołuje się na dwa niezależne źródła w partii i podaje, że Nowak ma dostać drugie miejsce na liście. – Listy zostały już wstępnie zaakceptowane, a Basia otrzymała na nich wysokie miejsce. Ma być jedną z lokomotyw krakowskiej listy – powiedział Interii polityk PiS z Krakowa. Inny dodał, że "to było do przewidzenia", ponieważ była kuratorka "jest osobą rozpoznawalną, ideową i ma duże poparcie w Nowej Hucie".

Barbara Nowak wystartuje w wyborach? Tak to skomentowała

Liderem tej listy ma być z kolei Jan Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, który w poprzednich wyborach do sejmiku województwa zdobył ponad 56 tys. głosów i zachował mandat radnego. Jan Duda jest w tej kadencji przewodniczącym sejmiku.

Do sprawy odniosła się już Barbara Nowak. W rozmowie z Wirtualną Polską nie potwierdziła startu w wyborach, ale wygląda na to, że nie jest to wykluczone.

– Owszem, było badanie gruntu w partii i byłam pytana, czy zamierzam startować. Powiedziałam, że jeśli takie zadanie mi partia wyznaczy, podejmę je. Nic więcej nie wiem – stwierdziła.

Odniosła się też do informacji, z których wynika, że listy mają być już wstępnie zatwierdzone przez kierownictwo partii. – Może listy są już ułożone, ale nikt mi nie powiedział. Liczę, że jeśli władze partii uznają, że zasługuję na miejsce na liście, to ktoś mnie o tym poinformuje – dodała Nowak i podkreśliła, że nikt nie rozmawiał z nią o miejscu na liście.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Druga tura odbędzie się dwa tygodnie później – 21 kwietnia.

Barbara Nowak została odwołana jako pierwsza

15 grudnia 2023 skończyła się "era Barbary Nowak" na stanowisku małopolskiego kuratora oświaty. Co więcej, kontrowersyjna urzędniczka została odwołana ze stanowiska jako pierwsza w Polsce po tym, jak władzę przejęła Koalicja 15 Października.

– Obiecywaliśmy ulgę w polskiej szkole, a Małopolska w tym biczu ukręconym na dyrektorów, nauczycieli i uczniów jest absolutnie symboliczna. Czarny czas dla edukacji w Małopolsce właśnie się skończył – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, informując o jej odwołaniu.

Barbara Nowak była najbardziej rozpoznawalnym kuratorem oświaty w kraju w ostatnich latach. W publicznych wypowiedziach i mediach społecznościowych nie ukrywa swoich związków z PiS, konserwatywnych poglądów czy relacji z kościelnymi hierarchami. Swoją aktywnością wywoływała też spore kontrowersje, a czasami wręcz oburzenie części społeczeństwa.

Ostatni raz Nowak przypomniała o sobie przy okazji 32. Finału WOŚP. W jej wpisie nie zabrakło porównań do Hitlerjugend i pionierów ZSRR. W poście na X napisała też o "Złotym Melonie", nawiązując do zarobków Jerzego Owsiaka.

"Pomysł na uczynienie WOŚP Owsiaka patronem OHP jest jedynie słuszny. Nie jeden dzień, a cały rok młodzież będzie kwestować na rzecz Złotego Melona. Wulgarnie demoralizowana może stać się młodzieżową szpicą ideologii lgbt, jak pionierzy w ZSRR czy Hitlertjugend przy NSDAP" – napisała (pisownia oryginalna).

Co ciekawe, ten wpis szybko zniknął z jej profilu. Kilkanaście minut później pojawił się jednak kolejny – z jednym tylko słowem: "*Hitlerjugend".