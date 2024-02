Orbán znów działa na rzecz Putina. Jego partia opóźnia rozszerzenie NATO

Alan Wysocki

V iktor Orbán znów działa na rzecz Władimira Putina. Fidesz opóźnia rozszerzenie NATO o Szwecję, choć już zgodziła się na to nawet Turcja. Władze w Budapeszcie postawiły konkretny warunek. "Jeśli dla Szwedów akcesja jest ważna, to przybędą tutaj, tak jak pojechali do Turcji" – napisał w mediach społecznościowych lider frakcji Fideszu Máté Kocsis