Dryjańska: PiS dał pokaz warcholstwa! Nie można ulec trzem "SZ"

Anna Dryjańska

Tęsknię za czasami, gdy myślałam, że MMA to nazwa rzadkiej choroby genetycznej. Jeszcze bardziej tęsknię za tym, że kiedyś nie wiedziałam, co to freak fighty. Gdybym nie wiedziała i tak dowiedziałabym się dziś przez gorszące sceny, które rozegrały się przed Sejmem. Ułaskawieni przestępcy z PiS, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, wraz z kolegami z partii zrobili burdę, jakiej nie powstydziliby się najbardziej żenujący patocelebryci.