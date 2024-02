W czwartek 8 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu. Czym zajmą się parlamentarzyści? W planach m.in. prace nad rządową nowelizacją ustawy, zakładającą dostępność tzw. pigułki "dzień po" bez recepty. Dojdzie także do pierwszego czytania obywatelskiego projektu dotyczącego emerytur stażowych.

Sejm – posiedzenie w czwartek. Pigułka po i emerytury stażowe Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Czwartek w Sejmie – "pigułka po" i emerytury stażowe

To będzie pracowity czwartek w Sejmie. Pomiędzy godz. 11:30 a 13:00 zaplanowana jest informacja bieżąca dotycząca przyczyn zatrzymania "Programu inwestycyjnego CPK" oraz nieudolności lub świadomego sabotażu programu przez pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego pana Macieja Laska". O wprowadzenie tego punktu wnioskowali posłowie PiS.

Oto, jak w czwartek 8 lutego będzie wyglądał harmonogram prac w Sejmie:

9:00 – 9:15 – Głosowania, w tym: zmiany w składach osobowych komisji sejmowych

9:15 – 11:30 – Pytania w sprawach bieżących

11:30 – 13:00 – Informacja bieżąca

13:00 – 15:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

15:00 – 17:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne – " pigułka po "

17:00 – 20:00 – Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej

20:00 – 21:00 – Ew. oświadczenia poselskie

W czasie czwartkowego posiedzenia Sejmu odbędzie się też drugie czytanie rządowej nowelizacji ustawy dotyczącej pomocy Ukraińcom. Czego dotyczy? Projekt zakłada przedłużenie legalność pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca 2024 r.

Jednymi z tematów społecznych, które szczególnie poruszają opinię publiczną, są kwestie "pigułki po" i emerytur stażowych. Sejm dalej będzie pracował nad rządową nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, zakładającą dostępność tzw. pigułki "dzień po" bez recepty. Należy jednak podkreślić, że w przypadku osób poniżej 15. roku życia recepta i tak byłaby konieczna.

Projekt emerytur stażowych będzie miał w czwartek swoje pierwsze czytanie. Projekt wpłynął do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji, w 2021 r. Czego dotyczy? Zakłada możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn (mowa o okresach składkowych i nieskładkowych).

Poza tym Sejm zajmie się również czytaniem projektu Lewicy, ws. emerytur stażowych. Zgodnie z nim osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. będą mogły przejść na emeryturę pod warunkiem, że przysługujące im świadczenie będzie równe lub wyższe od emerytury minimalnej. Mowa o kwocie 1588,44 zł brutto miesięcznie.

"Pigułka dzień po" bez recepty? Decyzja Donalda Tuska

Przypomnijmy, że Donald Tusk w styczniu ogłosił, że zaproponuje zmianę ustawy tak, by "pigułka dzień po" była dostępna bez recepty. – Produkty te, z bliżej nieokreślonych powodów, zostały wpisane do ustawy jako wymagające recepty, co właściwie redukuje do zera możliwość skorzystania tego środka przez zainteresowane kobiety. Za rządów poprzedników nasz kraj stał się jedynym krajem, obok Węgier, ograniczającym tę kwestię – mówił wówczas Tusk.

Jak pisaliśmy w naTemat, pomysł ten spotkał się z krytyką Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, które wystosowało do premiera specjalny list. Stowarzyszenie nie tylko domagało się wycofania uchwały, ale także sformułowało szokujące argumenty przeciwko dopuszczeniu pigułki dzień po do kupna bez recepty.

Autorzy listu twierdzą m.in. że preparat może „sprzyjać pedofilii” i przyczyniać się do „nasilenia agresji wobec kobiet”. Poza tym według lekarzy ze stowarzyszenia Chazana zwiększona zostanie częstość sytuacji konfliktowych, depresji i samobójstw, a w przyszłości spodziewać się można zaburzeń zdrowia prokreacyjnego kobiet.