Antoni Macierewicz uparcie twierdzi, że kadry dokumentujące to, jak jego pięść znalazła się na twarzy Mariusza Kamińskiego, są "manipulacją". Na sejmowym hallu wiceprezes PiS pytającego o tę sprawę dziennikarza TVN24 Radomira Wita uraczył długą pyskówką. – To jest nieprawda, nie było żadnego uderzenia, była obrona Mariusza Kamińskiego! – stwierdził zacietrzewiony polityk.

Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz twierdzi, że to nie jego pięść uderzyła w twarz Mariusza Kamińskiego. Fot. Witold Rozbicki / REPORTER

Podczas burdy z udziałem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jaka miała miejsce przed Sejmem, "momentów" było naprawdę wiele. Operatorzy i fotoreporterzy uchwycili mnóstwo kadrów będących gotowymi memami.

Najwięcej emocji wzbudziło jednak nagranie dokumentujące moment, w którym pięść jednego wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości wylądowała na twarzy drugiego zastępcy Jarosława Kaczyńskiego.

Oczywiście wszyscy od razu zrozumieli, iż Antoni Macierewicz nie wymierzył tego ciosu z premedytacją. Wraz z Kamińskim szarpali się z funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej i uderzenie było przypadkowe.

PiS-owski specjalista od zamachów za to zamachnięcie mógł kolegę przeprosić lub całą sprawę przemilczeć, bo w natłoku pracy polscy memiarze zapomnieliby o niej następnego dnia...

Macierewicz i tym razem postawił jednak na teorie spiskowe. Jeszcze w środowy wieczór opublikował on krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych. "Część mediów publikuje, jakobym uderzył dziś rano Mariusza Kamińskiego. To publikacja zmanipulowanego fałszywego nagrania" – stwierdził.

Na co dziennikarka naTemat.pl Natalia Kamińska odpowiedziała publikacją kilku kadrów zrobionych przez fotografów współpracującej z naszą redakcją agencji East News. Widać na nich wyraźnie, że pięść w bordowej rękawiczce, która spotkała się z twarzą Kamińskiego, należy do Macierewicza.

Antoni Macierewicz o ciosie w twarz Mariusza Kamińskiego. W Sejmie zwymyślał Radomira Wita z TVN24

Czytaj także: https://natemat.pl/540995,macierewicz-o-awanturze-przed-sejmem-mowi-o-manipulacji

Nic więc dziwnego, że Radomir Wit z TVN24 postanowił wykorzystać okazję i napotkanego na sejmowym hallu Antoniego Macierewicza dopytać o przebieg szarpaniny. – Co się stało z Mariuszem Kamińskim? Co się stało? – zaczął dziennikarz.

I tyle wystarczyło, aby wiceprezes PiS stracił nerwy. – Co się stało z tymi waszymi kłamstwami? To jest naprawdę niesłychanie interesujące – odparł Antoni Macierewicz. Reporter chciał kontynuować pytanie, ale zdążył wypowiedzieć jedynie słowa "ten cios...", gdy polityk rozpoczął taką tyradę:

Ten cios, który pan zapewne komuś dał, manipulując ten film, bo jest dokładnie odwrotnie. Publikujecie dwa filmy w tej sprawie – jeden, w którym według pana uderzam w lewą stronę i drugi, w którym uderzam w prawą stronę. Manipulujecie to. To co jest po prostu kłamstwo. Antoni Macierewicz wiceprezes PiS do Radomira Wita z TVN24

– Ja nic nie zrobiłem, to wy zrobiliście! – oskarżał Macierewicz. – Ale kto tam jest na tym nagraniu? Pan tam jest... – przypomniał rozbawiony tą kuriozalną opowieścią Wit. – To wy manipulujecie! Pan się myli, nie ma żadnego uderzenia. To jest kłamstwo, to jest kłamstwo! – usłyszał w odpowiedzi.

– Nie było żadnego uderzenia, nie było żadnego uderzenia... Było odwrotnie – była obrona pana Kamińskiego – dodał Macierewicz. I już miał odchodzić, gdy ponownie przed kamery przyciągnęła go uwaga reportera, że ta obrona była "bardzo dotkliwa dla Mariusza Kamińskiego".

– Czyli krótko mówiąc, nie tylko pan pyta, ale nieustannie to kłamstwo pan powtarza. Nieustannie pan powtarza! – oburzał się Antoni Macierewicz. Na koniec polityk polecił Radomirowi Witowi zasięgnięcie opinii samego poszkodowanego i jeszcze raz rzucił, że "to zdjęcie jest sfałszowane".

Czytaj także: https://natemat.pl/541064,kaczynski-kompletnie-odlecial-w-sejmie-opowiadal-reporterom-o-zabojstwach