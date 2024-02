PiS już całkiem puściły hamulce. Chcą delegalizacji partii nowej koalicji

"Rzeczpospolita" ujawnia nowy plan Prawa i Sprawiedliwości na walkę z rządem Donalda Tuska. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma rozważać złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację partii uczestniczących w "zamachu stanu".

PiS chce delegalizacji partii sejmowej większości. Oto powód, który może znaleźć się we wniosku Fot. Piotr Molecki/East News

Według "Rzeczpospolitej" Prawo i Sprawiedliwość próbuje uderzyć w nową władzę, składając do Sejmu projekty trzech uchwał. Dotyczą one obrony Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, przestrzegania konstytucji i poszanowania praw człowieka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (chodzi o przymusowe dokarmianie Mariusza Kamińskiego w więzieniu).

PiS chce delegalizacji partii sejmowej większości

Członkowie opozycji przekonują, że rządząca koalicja "wprowadzając systemowe bezprawie", dokonuje zamachu stanu. – Jednym z naszych pomysłów jest złożenie wniosku do Trybunału o delegalizację wszystkich partii, które w tym uczestniczą – zdradził dziennikowi polityk z kierownictwa PiS.

To właśnie dlatego w środę (7.02) Jarosław Kaczyński przyznał, że zależało mu na uzyskaniu od Straży Marszałkowskiej pisma, w którym mowa o poleceniu Szymona Hołowni, by nie wpuszczać do Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezes PiS uzyskał wówczas jedynie adnotację na odpisie postanowienia Sądu Najwyższego.

Spór o Kamińskiego i Wąsika

– Skoro Sąd Najwyższy uchylił decyzje marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów posłom, to nieuznawanie orzeczenia, niedopuszczanie posłów do wykonywania swoich mandatów rodzi konsekwencje prawne dla marszałka Hołowni – wyjaśnił Marek Ast "Rzeczpospolitej".

Przypomnijmy: decyzje o wygaszeniu mandatów Kamińskiego i Wąsika uchyliła - składająca się w całości z tzw. neosędziów - Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która nie jest uznawana za niezawisły sąd.

Z kolei Izba Pracy SN przyjęła wygaszenie mandatu, ale tylko Mariusza Kamińskiego. Państwowa Komisja Wyborcza oczekuje wskazania, które orzeczenie jest obowiązujące, jednak marszałek Sejmu nadal tego nie zrobił. Jak wskazuje "Rzeczpospolita", w przypadku Macieja Wąsika Hołownia w ogóle wycofał wniosek.

Szarpanina polityków PiS pod Sejmem

W środę (7.02) przed Sejmem doszło do przepychanek polityków PiS ze Strażą Marszałkowską, co było efektem zapowiadanej próby wprowadzenia do gmachu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Jeszcze przed posiedzeniem, politycy PiS zebrali się przed pomnikiem AK, a następnie grupowo próbowali siłą wprowadzić byłych posłów do budynku parlamentu. Ostatecznie doszło do szarpaniny ze strażą marszałkowską. Po nieudanym podejściu Jarosław Kaczyński wygłosił specjalne oświadczenie, w którym mówił o "toczącym się w Polsce zamachu stanu".

– Odchodzi się od systemu demokratycznego. Idzie to ku zwykłej dyktaturze. Po kolejnych już decyzjach gołym okiem widać, że chodzi przede wszystkim o interesy niemieckie w sferze gospodarczej, a niedługo także w sferze politycznej – komentował prezes PiS.

– Rząd 13 grudnia nie będzie trwał, my wierzymy, że jego losy w pewnym momencie się zakończą. A sprawa rozliczenia, odpowiedzialności... I to taka, która już dla kolejnych całych pokoleń byłaby ostrzeżeniem, że tego rodzaju zbrodnia nie będzie bezkarna i podnoszenie ręki na suwerenność Polski jest czymś, za co bardzo drogo się płaci – podsumował.