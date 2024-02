N iedawny wpis Donalda Tuska w mediach społecznościowych doczekał się już komentarza w USA. Premier skrytykował w nim blokadę wielomiliardowej pomocy między innymi dla Ukrainy. Na jego słowa zareagował jeden z amerykańskich senatorów. – Nie obchodzi mnie to, co pan myśli – stwierdził Lindsey Graham, który przyniósł ze sobą do Kongresu planszę z wpisem Tuska. Zadał też pytania szefowi polskiego rządu.





Republikanie odpowiadają Tuskowi. Jeden przyniósł nawet do Kongresu planszę z postem premiera

Mateusz Przyborowski

Niedawny wpis Donalda Tuska w mediach społecznościowych doczekał się już komentarza w USA. Premier skrytykował w nim blokadę wielomiliardowej pomocy między innymi dla Ukrainy. Na jego słowa zareagował jeden z amerykańskich senatorów. – Nie obchodzi mnie to, co pan myśli – stwierdził Lindsey Graham, który przyniósł ze sobą do Kongresu planszę z wpisem Tuska. Zadał też pytania szefowi polskiego rządu.