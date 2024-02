"Gnoju stary, spie****aj"! Burza po nagraniu z drogowej awantury w Sosnowcu

Na skrzyżowaniu w Sosnowcu doszło do awantury między kierowcą a pieszym, który nie skorzystał z pierwszeństwa na pasach. Samochód zatrzymał się, a między panami doszło do krótkiej wymiany zdań. – Gnoju stary, spie****aj – słyszymy na udostępnionym w mediach społecznościowych materiale.

Sosnowiec. Awantura kierowcy i pieszego na pasach. "Gnoju stary". Fot. YouTube / Stop Cham / Screen

Nagranie z kamerki samochodowej zostało udostępnione na kanale "Stop Cham" na platformie YouTube. W opisie materiału przedstawiono komentarz autora nagrania, który opisał przebieg awantury z udziałem dwóch pieszych.

"Napotkałem na niemiłą sytuację w Sosnowcu, próbując przejechać przez skrzyżowanie (w zasadzie już zjeżdżając z niego). Zauważyłem dwójkę starszych ludzi, którzy stoją już praktycznie na przejściu, Pan machał mi, żebym jechał dalej, a obok niego stoi Pani" – napisał.

Jak wyjaśnił, nie wiedział, czy ma do czynienia z próbą wymuszenia odszkodowania, czy po prostu piesi nie zdawali sobie sprawy z pierwszeństwa na przejściu.

"Chciałem ich miło i kulturalnie poinformować o tym, że jak nie chcą przechodzić przez przejście, niech się odsuną na przysłowiowe dwa metry, ponieważ nie jest on osobą uprawnioną do kierowania ruchem i że za coś takiego mogę dostać mandat" – czytamy.

Zwrócenie uwagi wywołało agresywną reakcję pieszego. "Odezwał się do mnie słowami "Jedź, jedź, bo ci...", po czym wykonał ruch ręką, jakby chciał uderzyć w auto ręką" – wyjaśnił autor nagrania.

Kierowca podkreślił, że do uderzenia nie doszło, a on sam w wulgarny sposób zwrócił się do pieszego.

"Nie chcą dalej się kłócić albo doprowadzać do szarpaniny ze względu na innych uczestników ruchu, żeby go nie tamować również niekulturalnie, odpowiedziałem Panu "Gnoju stary spie****aj." i odjechałem" – czytamy.