Nowy serial Cobena na horyzoncie. Główną rolę zagra gwiazdor "Igrzysk śmierci"

Twórczość Harlana Cobena zalewa platformy streamingowe. Niedawno ogłoszono, że kolejne dwa seriale na podstawie jego książek trafią na Netfliksa. Teraz poinformowano, że w konkurencyjnym serwisie ma pojawić się limitowana seria oryginalnego pomysłu pisarza, która nosi tytuł "Lazarus". Zagra w niej gwiazdor "Igrzysk śmierci" i "Daisy Jones & The Six".

Sam Claflin otrzymał główną rolę w serialu "Lazarus" na podstawie oryginalnego pomysłu Harlana Cobena. Fot. Rex Features / East News

Gdzie obejrzymy "Lazarusa" Cobena?

Jak podaje amerykański tygodnik "Variety", platforma Amazon Prime Video zamówiła właśnie serial "Lazarus" z gatunku thrillera psychologicznego, który nie jest żadną adaptacją powieści Harlana Cobena, a jego "oryginalnym pomysłem". Dzięki takiemu rozwiązaniu autor nie narusza umowy, jaką podpisał z Netfliksem, który zajmuje się przenoszeniem na mały ekran historii z jego książek.

Fabuła nadchodzącej produkcji Prime Video skupia się na losach Laza, psychologa sądowego, który "wraca do domu po samobójstwie ojca i zaczyna być świadkiem niepokojących zdarzeń". "Szybko wplątuje się w serię niewyjaśnionych morderstwa. W międzyczasie zmaga się z zagadką śmierci ojca i morderstwa siostry sprzed 25 lat" – czytamy w opisie "Lazarusa".

W rolach głównych obsadzono brytyjskiego aktora Sama Claflina, który w serii "Igrzyska śmierci" wcielił się w Finnicka. Widzowie mogą go znać również z ról w "Zanim się pojawiłeś", "Love, Rosie" i "Daisy Jones & The Six".

Do obsady dołączył również nominowany do Oscara Bill Nighy ("Living", "To właśnie miłość" i "Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka"), a także Alexandra Roach ("Bez urazy" i "Seks na drugiej randce").

Oprócz Cobena scenarzystą serialu będzie Danny Brocklehurst ("Już mnie nie oszukasz" i "Ten Pound Poms").

Sukces "Już mnie nie oszukasz" i kolejne adaptacje dla Netfliksa

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, bezapelacyjny sukces "Już mnie nie oszukasz" sprawił, że Netflix znów przyklepał pomysł zaadaptowania kolejnych dzieł Cobena. Platforma wyprodukuje limitowane seriale na podstawie "Tęsknię za tobą" (ang. "Missing You") oraz "Run Away".

Pierwsza skupia się na historii nowojorskiej detektyw Kat Donovan, która prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia pewnej dziewczyny, druga zaś na ojcu próbującym odnaleźć zaginioną córkę, która miała problem z narkotykami i przemocowym związkiem.

Za obie adaptacje odpowiedzialne będzie studio Quay Street Productions. Producentem wykonawczym projektów zostanie natomiast sam Harlan Coben (i jego firma Final Twist Productions). Scenariuszem "Tęsknię za tobą" zajmie się za to Victoria Asare-Archer ("Zostań przy mnie" i "Śmierć pod palmami"), a "Run Away" napisze Danny Brocklehurst ("Ordinary Lies" i "Już mnie nie oszukasz").

Nadmieńmy, że pod koniec ubiegłego roku Netflix przedłużył umowę zawartą z Cobenem. Jak podają zagraniczne media, w planach jest m.in. adaptacja 11-tomowej serii o Myronie Bolitarze.

