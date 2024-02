W ostatnich miesiącach Dakota Johnson z pasją angażowała się w prace na planie filmowym marvelowskiego dzieła "Madame Web". Zakończenie produkcji zaowocowało możliwością wspólnego świętowania sukcesu przez całą ekipę podczas globalnej premiery w Los Angeles. Na tej gali aktorka zaskoczyła wszystkich, prezentując się w błyszczącej, prześwitującej kreacji.

Dakota Johnson w naked dress. Aktorka olśniła na premierze filmu Marvela Fot. Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Dakota Johnson w naked dress. Aktorka olśniła na premierze filmu Marvela

Dakota Johnson słynie ze swojego zamiłowania do odważnych outfitów. Podczas promocji swojego najnowszego filmu, już wcześniej zaskakiwała kreacjami. Teraz zdecydowała się na kolejne wyjątkowe wydanie sukienki typu "naked".

Na czerwonym dywanie światowej premiery "Madame Web" pojawiła się w oszałamiającej stylizacji od Gucci, zdobionej kryształkami, pod którą widoczna była cielista bielizna. Stylizację uzupełniła perłowym naszyjnikiem i eleganckimi sandałkami na obcasie.

O czym jest film "Madame Web" z Dakotą Johnson?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, komiksy Marvela adaptuje nie tylko Disney i jego słynne MCU (Filmowe Uniwersum Marvela), ale również Sony, które konsekwentnie buduje swoje Uniwersum Spider-Mana (Sony’s Spider-Man Universe).

Do tej pory mogliśmy obejrzeć już w nim trzy filmy: "Venoma" (2018), "Venoma 2: Carnage" (2021) i memicznego "Morbiusa" (2022). Powiązane ze światem Sony są również hity o Spider-Manie: "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Spider-Man: Daleko od domu" (2019) i "Spider-Man: Bez drogi do domu" (2021) MCU oraz animowane "Spider-Man Uniwersum" i "Spider-Man: Poprzez multiwersum".

"Madame Web" to kolejna pozycja w repertuarze Sony's Spider-Man Universe (SSU). Fabuła filmu w reżyserii S.J. Clarkson ("Tost. Historia chłopięcego głodu") skupia się na losach Cassandry Webb, potężnej jasnowidzki o zdolnościach parapsychologicznych, dzięki którym może wejść do "świata pająków". W roli protagonistki zobaczymy znaną z trylogii "Pięćdziesiąt twarzy Greya" i remake'u Suspirii" Dakotę Johnson.

Oprócz córki Melanie Griffith i Dona Johnsona w obsadzie wymieniono też następujące nazwiska: Sydney Sweeney ("Euforia") jako Julia Carpenter, Isabela Merced (niebawem zobaczymy ją w "The Last of Us") jako Anya Corazon, Celeste O'Connor ("Pogromcy duchów. Dziedzictwo) jako Mattie Franklin, Emma Roberts ("American Horror Story") jako Mary Parker i Tahar Rahim ("Wąż") jako Ezekiel.

"Madame Web" - pierwsze reakcje

W poniedziałek (12 lutego) w Los Angeles odbyła się uroczysta premiera "Madame Web", w której uczestniczyli m.in. dziennikarze. Z pierwszych reakcji, które obiegły następnego dnia media społecznościowe, wynika, że fani uniwersum Spider-Mana nie będą zachwyceni nowym filmem SSU.

"Morbius był lepszy" – napisał na portalu X (dawnym Twitterze) młody producent Matt Ramos. "'Madame Web' to żenujący bałagan. Talent gwiazd został całkowicie zmarnowany przez tę - najprawdopodobniej - najgorszą adaptację komiksu, jaka kiedykolwiek powstała – czytamy w poście krytyka Crisa Parkera.

Parker twierdzi, że dzieło Clarkson składa się z "okropnych dialogów, dziwnego montażu i zabawnej struktury". Scenarzysta James Preston Poole uważa natomiast, że "Madame Webb" nie jest wcale taka zła. Nazwał ją połączeniem slashera i "Oszukać przeznaczenie" z kinem superbohaterskim. "To żadna katastrofa" – skwitował.

"Niestety 'Madame Web' zabrakło iskry" – skomentowała inna krytyczka filmowa - Britt. "'Madame Web' to kolejny zmarnowany potencjał" – dodał youtuber Coco. Nadmieńmy, że polską premierę "Madame Web" zaplanowano na 16 lutego.