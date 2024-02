Stanowski nagle przerwał wywiad Czarnka. Wszedł do studia i zaatakował posła

Przemysław Czarnek udzielił wywiadu w Kanale Zero. Rozmowę z Robertem Mazurkiem przerwał Krzysztof Stanowski. Nagle wszedł do studia i zaatakował polityka Prawa i Sprawiedliwości. – Słucham i słucham, i już się zorientowałem, że nie da się pana przegadać (...). Pan praktycznie nic nie mówi o uczniach – powiedział.

Przemysław Czarnek w Kanale Zero. Krzysztof Stanowski nagle przerwał wywiad.

Przemysław Czarnek w Kanale Zero. Do akcji nagle wkroczył Krzysztof Stanowski

Przemysław Czarnek wystąpił na Kanale Zero, gdzie odbył wywiad z Robertem Mazurkiem. W trakcie rozmowy na temat bieżących wydarzeń społeczno-politycznych oraz udzielania odpowiedzi na pytania widzów do akcji niespodziewanie wkroczył Krzysztof Stanowski.

– Postanowiłem na chwilę się dosiąść. Słucham i słucham, i już się zorientowałem, że nie da się pana przegadać – powiedział.

– Mam wrażenie, że więcej, niż to, co pan mówi, znaczy to, czego pan nie mówi. Tu jest moja duża pretensja. Mam wrażenie i dzisiaj, i w ogóle jak śledziłem pańskie wypowiedzi w przeszłości, że pan praktycznie nigdy nie mówi o uczniach – dodał.

Stanowski stwierdził, że stanowisko ministra edukacji powinna sprawować osoba, której naprawdę zależy na rozwoju dzieci i młodzieży. Jak dodał, sam jest ojcem dwójki dzieci i nie chce, by były one "prostowane ideologicznie".

– Chciałbym, żeby to była osoba, która patrzy na wszystkie dzieci niemal jak na swoje i chce, żeby one się edukowały, rozwijały, były ciekawe świata. I chce stworzyć szkołę, która jest przyjazna dzieciom – skomentował.

Czarnek odpowiedział pytaniem na pytanie. Poprosił o wskazanie momentu, kiedy chciał ideologizować polską szkołę. Stanowski przytoczył wypowiedzi o religii i o mniejszościach seksualnych.

Przemysław Czarnek vs. Krzysztof Stanowski w Kanale Zero

– Treści związane z chrześcijaństwem to część rzeczywistości tego społeczeństwa, państwa i narodu. Także w historii. Nie ja wprowadziłem religię do szkół i nie ja ją wyprowadziłem – powiedział.

– Fundamentalnie się z tym nie zgadzam i widzę, że nie umie pan uargumentować tego, co mówi. Wprowadziliśmy po raz pierwszy w historii tego państwa program "Poznaj Polskę". Są też wycieczki za granicę. Są też "Laboratoria przyszłości" – dodał.

Stanowski dopytał Czarnka, co zrobił, żeby "szkoła nie była zaściankiem". – Zainwestowaliśmy 15 mld zł, za które dokonaliśmy modernizacji szkół. Także tych wiejskich. Samorządowcy z pieniędzy rządowych pobudowali sale gimnastyczne. Da pan wiarę, że w wielu szkołach wiejskich nie było w ogóle sali gimnastycznej? – zapytał.

– Zainwestowaliśmy w nowoczesne szkoły specjalne. Pootwieraliśmy tak jak w Kozienicach czy Węgrowie, nowoczesne szkoły specjalne. Warunki, w jakich uczą się dzieci są nieporównywalnie inne. My inwestowaliśmy w edukację – skomentował.