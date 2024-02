Zmiany w Telewizji Polskiej wciąż trwają. Z pracą w stacji pożegnało się m.in. wielu prowadzących poranny program "Pytanie na śniadanie". Czy "Familiadzie", jednemu z najbardziej uwielbianych formatów TVP coś grozi? Karol Strasburger zdradził w rozmowie z Jastrząb Post, co o tym myśli.

Karol Strasburger udzielił wywiadu "Jastrząb Post". Poruszono w nim kwestię zmian w TVP. Fot. MARIUSZ GRZELAK / REPORTER

Karol Strasburger o "Familiadzie" i zmianach w TVP

"Familiada" to polski teleturniej emitowany na antenie TVP2 od 17 września 1994 roku. Jego prowadzącym od samego początku jest Karol Strasburger, który w każdym odcinku raczy widzów dowcipami (tzw. sucharami). Wielu widzów nie potrafi sobie wyobrazić sytuacji, w której ktoś inny zostaje twarzą tego popularnego programu.

Zmiany w TVP niepokoją część ludzi. Po wieściach dotyczących prowadzących "Pytania na śniadanie" niektórzy obawiają się dalszych losów "Familiady". Jak na tę sprawę patrzy Strasburger? W wywiadzie z portalem Jastrząb Post przyznał, że "ma prawo mieć swoje zdanie czy poglądy". – I to jest właśnie demokracja – powiedział.

– Można się zastanawiać, czy nowy prezes będzie akceptował to, co robiłem do tej pory. (...) Nawet jeśli to będzie przeciwko mnie i ktoś uzna, że jemu się mój program nie podoba, to trudno, muszę schylić głowę, starać się, a być może robić coś innego gdzie indziej. Nie mogę o to walczyć (...) i obrażać się na niego – stwierdził.

W rozmowie z dziennikarzami serwisu przypomniał również, że Telewizja Publiczna "nie żyje ze swoich pieniędzy", a z pieniędzy podatników. – Politycy zapominają, że Polska nie jest ich własnością. Dyrektorzy czy prezesi też muszą pamiętać, że telewizja nie jest ich własnością – skwitował.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski żegnają się z TVP

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli jednymi z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "Pytania na śniadanie", które prowadzili wspólnie od września 2020 roku. Gospodarze porannego show poznali się już wcześniej na planie formatu "Czar par". W 2022 roku oznajmili widzom, że są w związku.

Oświadczenie o odejściu Cichopek i Kurzajewskiego z "Pytania na śniadanie" pojawiło się w świetle ostatnich zmian w Telewizji Publicznej. We wtorek (23 stycznia) prowadzący wyjaśnili w mediach społecznościowych, że żegnają się z programem, jednak nie podali publicznie powodu tej decyzji.

Od stycznia bieżącego roku na antenie TVP2 możemy oglądać następujące duety: Joanna Górska i Robert Stockinger, Klaudia Carlos i Robert El Gendy, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, a także Beata Tadla i Tomasz Tylicki.

Na podstawie nieoficjalnych doniesień Pudelek zasugerował, że nowym duetem prowadzących w porannym paśmie mogą zostać Paulina Drażba i Mateusz Szymkowiak.

