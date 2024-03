Twórcy "Diuny 2" wyjaśnili, jak nakręcili tę efektowną scenę. Kostiumograf łapał się za głowę

Zuzanna Tomaszewicz

"Diuna: Część 2" Denisa Villeneuve'a jest bez wątpienia arcydziełem kinematografii. Potwierdza to choćby sposób, w jaki nakręcono walkę Feyda-Rauthy Harkonnena w galaktycznym Koloseum na planecie Giedi Prime. By osiągnąć efekt lśniącej czerni i bieli, twórcy nakręcili tę sekwencję w podczerwieni, co niestety przyprawiło kostiumografkę o zawrót głowy.