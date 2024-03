W sobotę 9 marca na gali Clout MMA 4 miało dojść do pojedynku Marianny Schreiber z Gohą Magical. Jak się okazało, rywalka żony polityka PiS została zatrzymana przez policję, w związku z czym walka została odwołana. Teraz ogłoszono nową przeciwniczkę Schreiber. Nie wiadomo, czy ma się z czego cieszyć, bo w oktagonie zmierzy się z legendą freak fightu.

Walka Marianny Schreiber i Małgorzaty Zwierzyńskiej znanej jako Goha Magical miała okazać się prawdziwym hitem sobotniej gali Clout MMA 4. Jednak jak się okazało, do starcia nie dojdzie, gdyż patostreamerka... została zatrzymana przez policję.

O tym, że tuż przed samą walką pojawiły się problemy, potwierdziła sama federacja freak-fightów. Nie podano jednak szczegółów. "Niepokojące informacje ws. Gosi Magical. Będziemy was informować na bieżąco, co z jej walką na CLOUT MMA 4" – poinformował Mateusz Sobiecki, rzecznik Clout MMA.

Teraz Clout MMA poinformowało o kolejnej walce. Marianna Schreiber w oktagonie tym razem ma zmierzyć się z Lexy Chaplin. W oficjalnym poście na Instagramie czytamy, że influencerka pojawi się w zastępstwie za Gohę Magical, którą zatrzymała policja.

"Mniej niż 24 godziny do walki ciężko o znalezienie zastępstwa. Ale udało się! W miejsce zatrzymanej przez policję Gosi Magical wchodzi Lexy Chaplin. Szefowa Clout MMA ratuje walkę 'królowej'. Konflikt między nimi był gorący od samego początku. Wszystko będą miały okazję wyjaśnić sobie w klatce. Do pojedynku dojdzie, jeśli współwłaścicielka organizacji zostanie dopuszczona do starcia przez lekarzy po pojedynku z Linkimaster" – poinformowano.

Nie wiadomo, czy żona polityka Prawa i Sprawiedliwości ma się z czego cieszyć. Przypomnijmy, że Lexy Chaplin to prawdziwa gwiazda freak fightu, w szczególności, że wraz ze Sławomirem Peszko są ambasadorami Clout MMA.

Wyjątkowy gest Gohy Magical wobec Schreiber

Przypomnijmy, w połowie lutego federacja Clout MMA ogłosiła kolejną hitową walkę. Zapowiedziano, że w oktagonie mają się zmierzyć Marianna Schreiber i Małgorzata "Goha Magical" Zwierzyńska. Niedługo potem nastąpił jednak zwrot akcji. Żona posła PiS stwierdziła, że nic o tym nie wiedziała.

Ostatecznie walkę wyznaczono na 9 marca. "Miało być obrzucanie się błotem, jak na konferencję Clout MMA przystało. Zamiast tego Goha Magical rozwaliła Mariannę Schreiber na łopatki wyjątkowym gestem. Patocelebrytka zdecydowała się na pokrzepiające słowa dotyczące rozstania Schreiber z mężem i wręczyła jej prezent. Polały się łzy wzruszenia" – pisaliśmy kilka dni temu w naTemat.pl.

W paczce znajdował się pluszowy miś. – Marianno, wiem, że masz teraz trudną sytuację. Przyjmij ode mnie ten prezent, ale powiem ci jedno. Nie martw się. Jedziemy na tym samym wózku. Znajdziemy sobie kogoś tutaj. Clout nam pomoże. Tego kwiatu jest pół światu – zwróciła się Goha Magical do Marianny Schreiber.

Jednak do zapowiadanej walki nie dojdzie z powodu zatrzymania 50-latki. O zaistniałej sytuacji poinformowała sama Schreiber, publikując wideo sprzed komisariatu w Łodzi. Jak sama wspomniała, patostreamerka miała zostać zatrzymana na 45 dni.