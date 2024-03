Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa Coor Down wydało niesamowity spot, który w 90 sekund pokazuje, z czym mierzą się osoby z zespołem Downa. Twarz całej akcji dała modelka Madison Tevlin. – Mogę walczyć bardziej, mogę nauczyć się piep****ego Shakespeare'a. Mogę uprawiać seks, stać na scenie – mówi bohaterka materiału.

Światowy Dzień Zespołu Downa. Spot Coor Down z Madison Tevlin hitem sieci. Fot. YouTube / Coor Down / Screen

21 marca wypada Światowy Dzień Syndromu Downa. Z tej okazji organizatory kampanii społecznych z Coor Down przygotowali specjalny spot, zwracający uwagę na ważny problem tej grupy społecznej.

– Mogę pić margaritę, mogę być samodzielna, mogę samodzielnie się utrzymywać, mogę walczyć bardziej, mogę nauczyć się piep****ego Shakespeare'a. Mogę uprawiać seks, stać na scenie – mówi bohaterka materiału.

Autorzy kampanii "Assume that I can" ("Zakładaj, że mogę") chcieli zwrócić uwagę na efekt "samospełniającej się przepowiedni". Osoby z niepełnosprawnościami są bowiem często traktowane jak dzieci.

Twarz całej akcji dała aktorka i modelka Madison Tevlin.

"Dlaczego nie odwrócić naszych perspektyw? Jeśli będziemy mieli pozytywne założenia na temat osób z zespołem Downa, damy im więcej możliwości w szkołach, miejscach pracy, związkach i zajęciach. I być może te pozytywne założenia staną się rzeczywistością" – pisze Coor Down.

W materiale widzimy dziewczynę w różnych sytuacjach społecznych. W jednej z nich barmanka zamiast drinka podaje kobiecie sok. Z kolei nauczyciel, zamiast uczyć jej dzieł Shakespeare'a, powtarza wierszyki dla dzieci.

Jeszcze inna scena przedstawia rodziców kobiety z zespołem Downa, którzy nie pozwalają jej na samodzielność. – Rodzice, zakładacie, że nie mogę mieszkać sama. Więc nie zachęcasz mnie do samodzielnego życia. Dlatego nie mieszkam sama – mówi Tevlin.

Reklama kończy się ujęciem osób z zespołem Downa stojących ramię w ramię i patrzących bezpośrednio w kamerę. Grupa wzywa widzów do działania. – Załóż, że mogę, więc może to zrobię – mówią.

Spot został wyprodukowany przez CoorDown i Small New York we współpracy z National Down Syndrome Society.

Nagranie już zdobyło kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń i wywołało wiele komentarzy.

"Ta wiadomość mocno mnie uderzyła. Nie mam zespołu Downa, ale miałam bardzo nadopiekuńczych rodziców. Zakładali, że nie potrafię dorosnąć, więc nigdy mnie tego nie nauczyli, a teraz walczę" – napisał jeden z internautów.

"Najlepsza kampania, jaką widziałem od naprawdę długiego czasu. To jest takie mocne! Pięknie wykonane", "Kocham to! Moja córka też ma zespół Downa i wiem, że i tak może wszystko" – brzmią kolejne głosy.