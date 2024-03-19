Porównała ciążę do pasożytnictwa. Szokujące słowa dr Anny Orawiec Fot.: Kanał Zero / X

Ciążę porównała do pasożytnictwa, a rozwijający się w łonie matki płód nazwała pasożytem. Mocne słowa ginekolożki Anny Orawiec, które padły w czasie aborcyjnej debaty w Kanale Zero, rozpętały prawdziwą burzę w Internecie. Posypały się komentarze zarówno krytykujące podejście lekarki, jak też wspierające przedstawioną przez nią tezę.

W debacie na temat aborcji, prowadzonej przez Roberta Mazurka na Kanale Zero, udział wzięły: Anna Maria Żukowska z Lewicy, była ministra zdrowia w rządzie PiS Katarzyna Sójka a także ginekolożki: Ewa Dmoch-Gajzlerska oraz Anna Orawiec. Tym, co z pewnością zapadnie widzom na długo w pamięć, są słowa tej ostatniej, która w iście biologiczny sposób porównała ciążę do pasożytnictwa.

– Z punktu widzenia biologii pasożytnictwo to sytuacja, w której jeden organizm zabiera coś od drugiego i nie daje nic w zamian. Ciąża w pewien sposób jest taką sytuacją, ponieważ płód nie odżywia w żaden sposób kobiety, więc jest pasożytem. Ale większość kobiet jednak na to pasożytnictwo się decyduje i jest szczęśliwe z tego pasożyta, który jest w środku – dowodziła doktor Anna Orawiec.

Lekarka dodała też w dalszej części debaty, że jest za legalizacją aborcji na żądanie do 12 tygodnia. – Uważam, że to kobieta powinna podjąć decyzję, czy chce być w ciąży, czy chce ją zakończyć. Jeżeli pacjentka zdecyduje się na dokonanie aborcji do 12 tygodnia, jest to procedura bezpieczniejsza, niż wyrywanie zębów mądrości – stwierdziła Orawiec.

Po słowach ginekolożki w Internecie zawarzało. Jej słowa znalazły wielu krytyków, aczkolwiek byli też obrońcy skłonni przyznać, że w istocie mówiła ona rzeczy sensowne, przynajmniej z biologicznego punktu widzenia.

"Nie znajduję słów w języku ludzi kulturalnych by skomentować te obrzydliwe słowa. Dobrze przynajmniej, że widzowie tej debaty na Kanale Zero nie byli tak kulturalni. Jeśli rozwijające się dziecko w łonie matki jest pasożytem, to Lewica to pasożyty moralne w społeczeństwie" – napisał jeden z użytkowników serwisu X.

Inni internauci w tym samym serwisie komentowali: "Jak lekarz może nazwać dziecko pasożytem? To się w głowie nie mieści!". "Aby mówić o pasożytnictwie muszą występować dwa różne gatunki. Z definicji".

Znalazły się też głosy wspierające stanowisko Anny Orawiec: "Dziecko w łonie matki to pasożyt i zaprzeczanie temu to zaprzeczanie logice. Nie ma w tym jednak nic złego, a płacz nad tym jest po prostu żałosny".

Gorąca debata aborcyjna trwa w całej Polsce

Słowa dr Orawiec padły w czasie, gdy Polską targa gorący spór odnośnie możliwości złagodzenia bardzo surowego dziś prawa aborcyjnego. Opozycyjny PiS jest przeciw zmianom, zaś koalicjanci tworzący obecny rząd nie są w stanie przemówić jednym głosem. W "grze" są konkurencyjne projekty ustaw KO, Lewicy i Trzeciej Drogi, wciąż możliwe jest rozpisanie w tej sprawie referendum.