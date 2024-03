"Przesilenie zimowe" w reżyserii Alexandra Payne'a zdobyło w tym roku tylko jednego Oscara, choć było nominowane w aż pięciu kategoriach. Amerykański komediodramat z Paulem Giamattim niebawem trafi do oferty serwisu VOD. Oto, gdzie i kiedy będziemy mogli obejrzeć oscarowe dzieło.

"Przesilenie zimowe" trafi w kwietniu na VOD. Gdzie dokładnie? Fot. Miramax - CAA Media Finance / Collection Christophel / East News

"Przesilenie zimowe": kiedy i gdzie na VOD? [DATA]

Lata 70., zimowy krajobraz Nowej Anglii przystrojony ceglanymi budynkami religijnej szkoły z internatem. Niesforny, acz bystry uczeń, który nie wraca na święta do domu, zmuszony jest spędzić Wigilię w towarzystwie zrzędliwego nauczyciela historii i kucharki przeżywającej żałobę po synu. W przygnębiającej bożonarodzeniowej atmosferze trójka samotnych ludzi znajduje rodzinę tam, gdzie najmniej może się tego spodziewać.

"Przesilenie zimowe" (ang. "Holdovers") jest jak najbardziej tytułem z serii "feel-good movie", który bawi widza, wzrusza go, a także daje mu do myślenia. Recenzenci porównują ostatnie dzieło Alexandra Payne'a ("Spadkobiercy") do kultowego "Stowarzyszenia Umarłych Poetów" Petera Weira ("Piknik pod Wiszącą Skałą") oraz wskazują podobieństwa - oczywiście w przypadku świątecznego klimatu - do "Kevina samego w domu". Opinie te są nieco wyolbrzymione, aczkolwiek nie dziwi nas, że film z Paulem Giamattim ("Bezdroża") przywołał takie skojarzenia.

Kamera zachowana w stylu retro (z efektem ziarna i stonowanymi barwami) krąży wokół bohaterów. Z każdym jej obrotem poczucie nostalgii rośnie. Już w czwartek (11 kwietnia) w serwisie Apple TV pojawi się możliwość zakupu "Przesilenia zimowego" za 54,99 zł w jakości jakość 4K HDR. Być może opcja wypożyczenia będzie znacznie tańsza.

Paul Giamatti i Da'Vine Joy Randolph zachwycają [OBSADA]

Giamatti wciela się w Paula Hunhama, który z pewnością nie jest ulubieńcem uczniów tak jak John Keatling (w tej roli Robin Williams) ze "Stowarzyszenia umarłych poetów". "Nie obchodzi go zbliżająca się przerwa świąteczna, a tym bardziej wynikające z niej rozleniwienie uczniów. Na pyskówki odpowiada ze zdwojoną siłą, choć nie jest zdolny do siania postrachu jak Terence Fletcher (J.K. Simmons) w 'Whiplash'" – czytamy w naszej recenzji.

Giamattiemu towarzyszą na ekranie debiutujący Dominic Sessa, którego obsadzono jako zbuntowanego Angusa, i laureatka Oscara w kategorii "najlepszej aktorki drugoplanowej" Da'Vine Joy Randolph ("Zbrodnie po sąsiedzku") jako kochana kucharka Mary Lamb.

Scenariusz do filmu napisał David Hemingson ("Amerykański tata"). W marcu bieżącego roku amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety" poinformował, że scenarzysta Simon Stephenson złożył skargę do związku Writers Guild of America, oskarżając twórców filmu o plagiat.

Stephenson stwierdził, że w 2010 roku miał parę razy wysłać Payne'owi scenariusz swojego dzieła zatytułowanego "Frisco". Wskazał, że "Frisco" i "Przesilenie zimowe" są podobne do siebie na płaszczyźnie "historii, postaci, struktury scenariusza, scen i dialogów".

Nadmieńmy, że "Przesilenie zimowe" było nominowane do Oscara w następujących kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy dla Giamattiego, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszy montaż i najlepsza aktorka drugoplanowa dla Randolph. Tylko ostatnią ze statuetek udało się zdobyć.

Czytaj także: https://natemat.pl/546056,5-zaskoczen-z-oscarow-2024