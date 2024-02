N iektórzy powiedzą, że "Przesilenie zimowe" zastąpi widzom w święta "Kevina samego w domu", inni zaś, że to łagodniejsza wersja "Stowarzyszenia Umarłych Poetów". Jedno jest pewne – oldschoolowe połączenie kina świątecznego z wątkiem inspirującej relacji między nauczycielem a jego uczniem z dużym prawdopodobieństwem namiesza podczas 96. ceremonii wręczenia Oscarów. Akademia Filmowa ma słabość do takich filmów. Akurat w tym przypadku nie można jej za to winić.





"Przesilenie zimowe" może namieszać na gali Oscarów. Ten film pokazuje, jak ważni są nauczyciele

Zuzanna Tomaszewicz

