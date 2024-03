Pogoda w Polsce zimą była wyjątkowo zmienna. Chwilowe ataki mrozu zastępowało gwałtowne ocieplenie i na odwrót. Średnia temperatur znacznie przekracza dotychczasowe normy, dając powody do niepokoju. Wszystko wskazuje na to, że za ciepłą zimę przyjdzie nam jeszcze zapłacić.

Pogoda w Polsce zaskakuje. Taką cenę zapłacimy za ciepłą zimę. Fot. wxcharts.com

Pogoda w Polsce zaskakuje. Taką cenę zapłacimy za ciepłą zimę

W ostatnich dniach rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grzegorz Walijewski powiedział, że od przeszło 100 lat nie doświadczyliśmy tak ciepłego lutego. W samej Warszawie średnia temperatura wyniosła aż 6,1 stopnia Celsjusza.

W przypadku stolicy mamy do czynienia z odchyleniem o ponad 7 stopni względem normy z lat 1970-2000.

W rozmowie z Interią prof. Bogdan Chojnicki z pracowni klimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zauważył, że ataki mrozu ciągle mogą mieć miejsce w następnych sezonach zimowych, ale będą one ewenementem.

– Cały czas nie możemy wykluczyć ataków zimy, a nawet siarczystego mrozu, ale ten śnieg będzie z nami coraz krócej, będzie się coraz bardziej stawał ewenementem – powiedział.

– Nasze środowisko do tej pory funkcjonowało, a mam na myśli zarówno zwierzęta jak i rośliny, według takiego schematu, że luty to jest jednak miesiąc chłodny. I nagle zaczyna się nam zmieniać cały schemat, wkraczamy na ziemię nieznaną – ocenił.

Jak podkreślił, gdy 10 lat temu ostrzegał przed zmianami klimatu, słyszał od swoich znajomych, że "lubią ciepło". Wspomniane ciepło może mieć jednak dla nas opłakane konsekwencje.

– To, co się nam wydawało pewnym dobrodziejstwem, bo zimą rachunki za gaz dostaliśmy mniejsze, jest mylne. Niedługo za to zapłacimy, rachunki za żywność dadzą nam do wiwatu – skomentował.

– Gdy pojawi się kolejna fala upałów latem, my nagle sobie uświadomimy, że ta temperatura cały czas szybuje w górę – dodał.

Zmiana pogody w Polsce. Wiadomo, czego spodziewać się na Wielkanoc

Jak pisaliśmy w naTemat, antycyklon Marcus zaprowadził w Polsce krotki epizod chłodu. Wraz z nim nastąpiły opady deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem. Teraz jednak w pierwszy dzień wiosny wchodzimy z dość słoneczną aurą.

I znów – musimy przygotować się na kolejne zmiany pogodowe, bowiem według TVN Meteo na Wielkanoc znów szykuje się ochłodzenie.

Temperatura może spaść nawet do -5 st. C na północy Polski. W dzień będzie trochę cieplej – od 5 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Podobną prognozę przedstawił również niedawno w Wirtualnej Polsce Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak wskazał, końcówce marca niestety będą towarzyszyć opady. W połączeniu z niskimi temperaturami, które także są możliwe, nie czeka nas przyjemna i wiosenna aura.