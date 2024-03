Kim Kardashian odsłoniła ciało. Zapozowała w samym futrze i rajstopach [FOTO]

Kim Kardashian wielokrotnie udowodniła, że potrafi zaskoczyć nietuzinkowymi stylizacjami. Tym razem zaprezentowała się w oryginalnej kreacji Balenciagi. Fani natychmiastowo zauważyli upodobnianie się do stylu nowej żony Kanyego Westa. Pod najnowszym wpisem na Instagramie wysypała się lawina komentarzy.

Kim Kardashian prawie nago. Odsłoniła piersi, pozując w samym futrze Fot. kimkardashian / instagram / BEEM/Beem/East News

Kim Kardashian, wraz z jej siostrami (Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie) oraz mamą Kris, zawdzięcza znaczną część swojej imponującej metamorfozy osiągnięciom medycyny estetycznej. Jakiś czas temu pisaliśmy w naTemat o tym, że dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji pokazano, jak mogłyby wyglądać, gdyby nigdy nie korzystały z rozmaitych zabiegów.

Kim Kardashian prawie nago. Odsłoniła piersi, pozując w samym futrze

Kim Kardashian pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 364 mln internautów. W poniedziałek pojawiła się nowa fotografia, będąca efektem jej współpracy z luksusowym domem mody Balenciaga.

Na zdjęciu widać celebrytkę pozującą w pałacowym wnętrzu. Ubrana jest wyłącznie w ciemnobrązowe, długie futro i rajstopy. Jej stylizacje uzupełniały okulary przeciwsłoneczne, a także "maskowane" buty na obcasie. Co do fryzury, Kardashianka zdecydowała się na gładki "zaczes" do tyłu.

"Kim Censori"

Internauci bardzo szybko dopatrzyli się podobieństwo do stylu Bianki Censori, nowej żony Kanye'go Westa. Przypomnijmy, że ukochana rapera słynie z dość niekonwencjonalnych stylizacji, podkreślających jej ciało. Censori wielokrotnie była fotografowana w podobnym stylu. Internauci pod publikacją szybko dali do zrozumienia, że ewidentnie Kim tęskni za czasami, kiedy kreacje wybierał jej raper.

"Kim Censori"; "Zachowuje się jak Bianca"; "Kiedy wysyłasz wiadomość do swojego byłego..."; "Dlaczego ona próbuje wyglądać jak żona Kanyego"; "Inspirowane Censori"; "Próbuje się zachowywać jakby Kanye nadal ją ubierał"; "Oh, jak miło. Promuje nową linię Censori"; "Stara się ubierać jak żona Kanyego, wyczuwam desperację"; "To przecież styl Censori" – czytamy w komentarzach.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==