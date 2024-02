W poniedziałek na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu odbył się pogrzeb Tomasza Komendy. 47-latek w więzieniu spędził wiele lat po tym, jak został niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgorzaty. Pierwszy wyrok w tej sprawie wydał w 2003 roku sędzia Mariusz Wiązek, członek wrocławskiego oddziału stowarzyszenia Iustitia. W ubiegłym roku skazał też byłego mistrza Polski w żużlu, który został oskarżony o morderstwo.

To on pierwszy skazał Tomasza Komendę. Kim jest sędzia Mariusz Wiązek? Fot. JACEK DOMINSKI / REPORTER / PIOTR KAMIONKA / REPORTER

26 lutego na wrocławskim cmentarzu Tomasza Komendę żegnały tłumy. Podczas uroczyści przekazano też ostatnie przesłanie 47-latka. – Niech mi będzie wolno na zakończenie powiedzieć w imieniu Tomka te ważne, choć jakże symboliczne trzy słowa: Przepraszam, przepraszam, jeśli kogoś uraził. Dziękuję, dziękuję za okazaną życzliwość, wyrozumiałość, walkę i opiekę. I proszę, proszę, żyjcie takim życiem, jakiego pragniecie – przekazał mistrz ceremonii w trakcie pogrzebu.

Tomasz Komenda spędził w więzieniu 18 lat za czyny, których nie popełnił. W 2004 roku Sąd Apelacyjny skazał go prawomocnie na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej. Tzw. zbrodnia miłoszycka miała miejsce w nocy z 31 grudnia 1996 roku na 1 stycznia 1997 roku.

To on pierwszy skazał Tomasza Komendę. Kim jest sędzia Mariusz Wiązek?

Pierwszy, nieprawomocny i niesłuszny wyrok ws. Tomasza Komendy zapadł rok wcześniej – w listopadzie 2003 roku. Wydał go sędzia Mariusz Wiązek, który skazał mężczyznę na 15 lat więzienia. W składzie sędziowskim było wówczas dwoje zawodowych sędziów i troje ławników.

Czytaj także: https://natemat.pl/544082,dryjanska-czego-nauczyla-nas-sprawa-tomasza-komendy

– Główny dowód, na którym oparł się sąd, to opinia traseologiczna potwierdzająca, że ślady zębów na ciele ofiary to odcisk zębów Tomasza K. Ta kwestia była analizowana wyjątkowo szczegółowo. Biegły, który wydał opinię, był wzywany do sądu wiele razy, aby rozwiać nasuwające się ciągle wątpliwości – uzasadniał wówczas sędzia Mariusz Wiązek, cytowany przez WP.

Po tym, jak Tomasz Komenda został uniewinniony i wyszedł z więzienia, portal chciał zapytać sędziego, co chciałby powiedzieć mężczyźnie i czy po takim błędzie ma zamiar dalej wydawać wyroki. Dziennikarze nie doczekali się odpowiedzi.

Mariusz Wiązek jest doświadczonym sędzią. Dziś jest przewodniczącym III Wydziału Karnego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 2002 roku jest także członkiem stowarzyszenia Iustitia i pełni ponadto ważną funkcję we wrocławskim jego oddziale – jest komisarzem tego oddziału.

Niedawno Mariusz Wiązek skazał byłego mistrza Polski w żużlu

Latem 2023 Mariusz Wiązek wydał wyrok w głośnej sprawie Krzysztofa J., byłego mistrza Polski w żużlu. 52-letni wówczas J. (w przeszłości zawodnik Sparty Wrocław) został skazany za zabójstwo Wiesława P. w trakcie awantury w kamienicy na wrocławskim Śródmieściu.

Do zdarzenia doszło w styczniu 2022, trzykrotny medalista drużynowych mistrzostw Polski miał pchnąć mężczyznę, po czym ten spadł ze schodów. Krzysztofowi J. groziło dożywocie, jednak sąd pierwszej instancji, któremu przewodniczył Mariusz Wiązek, skazał go na 12 lat więzienia. W listopadzie 2023 sąd apelacyjny zaostrzył wyrok do 14 lat pozbawienia wolności.

Po tym, jak Tomasz Komenda został uniewinniony przez Sąd Najwyższy w 2018 roku, za niesłusznie odbytą karę otrzymał 12 mln zł zadośćuczynienia i ponad 800 tys. zł odszkodowania.

Po wyjściu na wolność jego życie nie było jednak szczęśliwe, a pieniądze nie zrekompensowały mu traumatycznych przeżyć z zakładu karnego. Tomasz Komenda zmarł 21 lutego. 47-latek przegrał walkę z nowotworem.