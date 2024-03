Kuna zaskoczona pytaniem o romans z Karolakiem. Odpowiedziała bez zastanowienia

Iza Kuna ma teraz zdecydowanie najlepszy czas w swojej karierze. Napisała książkę, wyprodukowała film, do którego stworzyła scenariusz i zagrała w nim główną rolę. W związku z premierą "Klary" aktorka pojawiła się na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Ten zaskoczył ją pytaniem o romans z Tomaszem Karolakiem. Gwiazda odpowiedziała bez zastanowienia.

Niedawno swoją premierę miała kolejna produkcja z udziałem Kuny w roli głównej. Jak się okazało, aktorka oprócz tego, że zagrała w niej główną rolę, to wyprodukowała film i napisała do niego scenariusz. Mowa o "Klarze", która pojawiła się na platformie player.pl telewizji TVN.

Z tej okazji Iza Kuna pojawiła się na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Już na samym wstępie samozwańczy "król TVN" nie oszczędził aktorki. – Kochana, no tyle lat... Tyle lat cię nie zapraszałem, czemu? – rozpoczął dziennikarz, na co aktorka odpowiedziała, dopytując dlaczego. – Wiedziałem, że piszesz książkę i nie chciałem ci przeszkadzać. Kupiła to? – pytał publiczności Wojewódzki. – Nieprawda – podsumowała Kuna.

Po wstępnej wymianie uprzejmości, gospodarz programu postanowił zadać swojej gościni pytanie, którego "jej nikt nigdzie nie zada". Wojewódzki przywalił z grubej rury i zapytał ją o... romans z Tomaszem Karolakiem.

– Możesz mieć romans z Tomkiem Karolakiem i wiedzą o tym wszyscy albo z Ryanem Goslingiem i nikt o tym nie wie. Co wybierasz? – zapytał Wojewódzki, po czym po sekundzie usłyszał od aktorki: – Ryan Gosling. – Ale może się chcesz zastanowić? – dopytywał gospodarz. Kuna zaprzeczyła, potwierdzając, że jest pewna swojego wyboru.

Po chwili "król TVN" nie zamierzał odpuścić i dopytywał dalej. – Ale wymień jakieś powody... – ciągnął dalej Wojewódzki. – Ryan Gosling bardzo mi się podoba i wolałabym jednak romansować w ukryciu niż na forum publicznym – wyjaśniła Kuna. – Okej, ale Tomek ci się nie podoba? – dopytywał dalej gospodarz. Wówczas aktorka zapowietrzyła się. Mimo tego odpowiedziała po chwili, wybuchając śmiechem: – Bardziej podoba mi się Gosling.

Po chwili Wojewódzki dorzucił jeszcze trzy grosze. – Kto lepiej całuje: Piotrek Adamczyk czy Adam Woronowicz – zapytał. – Myślę, że porównywalnie. To są inne rodzaje pocałunków (...) Różne techniki – oceniła Kuna. – Adamczyk ma taką papieską chyba – zażartował gospodarz. Kuna zdecydowanie zaprzeczyła: – I tu byś się bardzo zdziwił. Nie ma papieskiej. Co to znaczy papieska? – śmiała się aktorka. – Czyli bardziej na biskupa jedzie – dodał "król TVN".

Gwiazda "Klary" zaprzeczyła, oceniając, że i jeden i drugi "całuje wspaniale". – I z jednym i z drugim byłam w łóżku. Polecam – podsumowała Iza Kuna.

Przypomnijmy, że Izabela Kuna ma bogaty dorobek artystyczny. Wystąpiła w kultowych serialach telewizyjnych, takich jak: "Klan" czy "Barwy szczęścia". Głośno było też o jej angażu w "Lejdis", "Idealny facet dla mojej dziewczyny" czy "Singielce". W ostatnim czasie aktorka powróciła na wielki ekran za sprawą komedii "Teściowie", w której Kuna była Wandą Chrapek, matką Weroniki.

