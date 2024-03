Poddani brytyjskiej rodziny królewskiej martwią się o stan zdrowia króla Karola III. Jak donoszą zagraniczne media, ma być on bardzo poważny. Tabloid "In Touch" podaje, że monarcha walczy z rakiem trzustki. W zaistniałej sytuacji "operacja Menai Bridge", czyli uroczystości pogrzebowe zaplanowano ze szczegółami.

Fot. Associated Press/East News

Brytyjska rodzina królewska to dynastia, której tradycje sięgają setek lat. Wszystkie najważniejsze wydarzenia zaplanowane są ze znaczącym wyprzedzeniem, funkcjonują pod tajnymi nazwami. Królowa Elżbieta II osobiście uczestniczyła podczas planowania operacji "London Bridge". Był to plan działania po jej śmierci.

Teraz brytyjskie media zaczęły spekulować odnośnie obecnego stanu zdrowia króla Karola III. Jak się okazało, ma on być bardzo poważny. Mówi się nawet, że pozostały mu zaledwie dwa lata życia. W związku z tym wyszło na jaw, że operacja "Menai Bridge" ma być już dopięta na ostatni guzik.

Szczegóły pogrzebu króla Karola III. Media spekulują o jego śmierci

Pałac Buckingham na początku lutego poinformował o tym, że król Karol III choruje na nowotwór. Przekazano wówczas, że choroba została wykryta podczas leczenia powiększonego gruczołu prostaty. Jednocześnie zaprzeczono, że chodzi o raka prostaty.

Brytyjski tabloid w swoich najnowszych doniesieniach przekonuje, że monarcha zmaga się z rakiem trzustki. Mało tego wspomniano, że ma przed sobą zaledwie dwa lata życia.

"Choć rodzina królewska milczy na temat szczegółów choroby Karola, diagnoza jest tajemnicą poliszynela wśród personelu królewskiego. Wielu uważa, że ​​jego stan jest dużo poważniejszy, niż się wydaje. Chociaż choroba została wykryta we wczesnym stadium, istnieje obawa, że szybko się rozwinie i dojdzie do przerzutów" – czytamy.

Jak przekonuje tabloid, zachowanie króla to tylko pozory. Chce tym pokazać, że monarchia jest stabilna, a on jest w stanie wykonywać swoje obowiązki. Według "In Touch" Pałac Buckingham "przygotowuje się na najgorsze". Operacja "Menai Bridge", czyli plan działania w razie śmierci króla Karola III jest w tracie aktualizacji.

Operacja: "Menai Bridge". Szczegóły pogrzebu Karola III

Na samym początku warto podkreślić, że nazwa planu działania w razie śmierci monarchy odnosi się do mostu wiszącego w północno-zachodniej Walii, łączącego wyspę Anglesey z resztą Wielkiej Brytanii. Wybór nazwy nie jest przypadkowy. Przypomnijmy, że Karol III przez 64 lata i 44 dni nosił tytuł księcia Walii. Dlatego też to państwo jest mu szczególnie bliskie.

Zgodnie z procedurą pierwsza informacja o jego śmierci zostanie przekazana za pośrednictwem dzwonów Opactwa Westminsterskiego, katedry Świętego Pawła i zamku w Windsorze. Następnie wiadomość zostanie ogłoszona w programie BBC, a na bramie Pałacu Buckingham pojawi się tablica informująca o śmierci króla.

Tron przejmie najstarszy syn monarchy, książę William. Dzień po śmierci ojca, będzie on musiał wygłosić pierwsze oficjalne orędzie do narodu. W pierwszym tygodniu żałoby będzie miało miejsce specjalne posiedzenie Parlamentu. Wówczas lordowie i posłowie będę mogli oddać hołd zmarłemu władcy.

Ciało monarchy zostanie złożone w Westminster Hall, gdzie tuż po członkach parlamentu, poddani z całego świata będą mogli oddać mu hołd. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w ciągu kolejnych kilku dnia. Po uroczystości trumna z ciałem zostanie przewieziona do Wellington Arch w londyńskim Hyde Park Corner, a następnie złożona w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor.