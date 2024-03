Czy w Wielką Sobotę obowiązuje post? Czy wolno tego dnia jeść mięso? Wiele osób wciąż kultywuje starą tradycję, w myśl której pościć należy do czasu powrotu ze święconką z kościoła. Nie ma to jednak żadnego uzasadnienia w przepisach kościelnych.

Czy w Wielką Sobotę jest post? Czy wolno jeść mięso? Karol Makurat/REPORTER

Wielka Sobota jest dla Chrześcijan dniem wyciszenia, zadumy, żałoby po śmierci Chrystusa na krzyżu i oczekiwania na jego zmartwychwstanie. Podobnie, jak w Wielki Piątek, w kościołach nie ma mszy świętych, wierni nie przystępują też do komunii. Po zachodzie słońca odprawiane jest natomiast nabożeństwo liturgiczne znane jako Wigilia Paschalna.

Najbardziej znaną tradycją związaną z Wielką Sobotą jest świecenie pokarmów. W koszykach, które wierni zanoszą do kościołów, zwykle znajduje się chleb, jajko, sól, ale też często kiełbasa lub wędlina. W większości domów trafią one na stoły następnego dnia, w wielkanocną niedzielę.

Wiele osób uważa, że po powrocie do domu ze święconką kończy się post. W rzeczywistości jest to jednak mit, jedna z wielu półprawd dotyczących poszczenia w Wielką Sobotę. A jak jest naprawdę?

Post ścisły w Wielki Piątek. A co z sobotą?

Kościół katolicki wyróżnia różne rodzaje postu. Ten najbardziej ortodoksyjny, zwany ścisłym, obowiązuje w Środę Popielcową, wypadającą dokładnie 46 dni przed Wielkanocą, a także w Wielki Piątek. W tych dniach od Chrześcijan wymaga się ograniczenia wszystkich posiłków, a także powstrzymania się od spożywania mięsa (można jednak jeść ryby). Rygory te dotyczą wszystkich osób pełnoletnich, aż do ukończenia 60. roku życia.

Post ścisły nie jest natomiast praktykowany w Wielką Sobotę. Nakaz ten obowiązywał w Kościele do czasów II Soboru Watykańskiego, który odbył się w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, w dodatku faktycznie jedynie do godziny 12. Dlaczego i co się zmieniło od tego czasu?

Post w Wielką Sobotę do 12? Dawno i nieprawda

Ksiądz Paweł Staniszewski na łamach "Niedzieli" pisał: "W związku z rozumieniem postu w Wielkim Tygodniu ostatnio zostałem zapytany, czy rzeczywiście obowiązuje on i przez całą Wielką Sobotę, bowiem w przekonaniu wielu katolików przestrzegany jest tylko do momentu powrotu do domu ze święconką, co najczęściej ma miejsce w godzinach przedpołudniowych"

Duchowny wyjaśnił, że poprzedni Kodeks Prawa Kanonicznego wydany w 1917 r. przez papieża Benedykta XV ustanawiał post w Wielką Sobotę do godz. 12. Miało to logiczne wytłumaczenie. Właśnie w południe była bowiem odprawiana Wigilia Paschy, po której dalsze poszczenie nie miało dalszego sensu.

Od czasów II Soboru Watykańskiego liturgię Wigilii Paschalnej celebruje się wieczorem. Kościół nie wydłużył jednak w związku z tym czasu obowiązywania postu. Wręcz przeciwnie – nakaz ten został zniesiony.

Współcześnie post w Wielką Sobotę nie jest już obowiązkowy, zamiast tego zachęca się osoby wierzące do tego do tego, by w miarę możliwości powstrzymywały się od spożywania pokarmów mięsnych. Finalnie jednak to od wiernych zależy, czy będą jedli tego dnia mięso, czy nie.