Niemcy alarmują w sprawie pyłu z Sahary. Jednak trzeba reagować szybko

Co prawda apogeum tego zjawiska przypadło na Wielkanoc, ale jeszcze kilka dni pył saharyjski będzie obecny w Europie – nie tylko w powietrzu, ale i miejscach, w których osiadł oraz przyległ. Jak alarmują niemieccy eksperci, szczególnie w tej drugiej kwestii należy reagować bez zbędnej zwłoki i usuwać pył z Sahary tak szybko, jak to tylko możliwe.

Pył saharyjski może powodować poważne szkody. Niemcy głośno o tym ostrzegają. Fot. Aneta Zurek / Polska Press / East News

Przez pył z Sahary w ostatnich dniach długie kolejki ustawiają się za Odrą do... myjni samochodowych. Eksperci z Niemiec zaczęli bowiem głośno ostrzegać o możliwych przykrych skutkach pozostawienia saharyjskiego osadu na karoserii aut.

W RFN zjawisko to zostało okrzyknięte mianem "Blutregen", czyli "krwawy deszcz" – od czerwonawej barwy pyłu, którą łatwo zauważyć, gdy przylega on do różnych powierzchni lub spływa nawilżony kroplami deszczu. Opady jednak rzadko dokładnie oczyszczają z pyłu saharyjskiego, a pozostawienie go na elementach lakierowanych może być opłakane w skutkach.

Pył saharyjski może powodować poważne szkody. Niemcy z ADAC alarmują

Renomowany ADAC już kilka dni temu alarmował, że kto może garażować swój samochód, ten powinien go skryć przed dłuższym kontaktem z pyłem z Sahary, a po codziennym użytkowaniu zmyć karoserię.

Tym, którzy nie mają garaży, niemiecki automobilklub doradza częstsze niż zwykle korzystanie z myjni.

Środki chemiczne oczywiście też skracają żywotność lakieru, ale nie tak bardzo, jak mogący wyżerać go pył, który dotarł w nasze strony z Afryki.

Po ustąpieniu obserwowanego aktualnie zjawiska ADAC sugeruje także kontrolę filtrów w samochodzie. Chodzi tutaj zarówno o filtr powietrza docierającego do silnika, jak i filtr kabinowy. Jeśli nie były one niedawno wymieniane, ich zanieczyszczenie w ostatnich dniach mogło doprowadzić do skrócenia tzw. resursu.

Przez pył z Sahary w Europie cierpią też ludzie. Normy PM 10 przekroczone o... 400 proc.

Należy również pamiętać o tym, że pył saharyjski wpływa także na ludzką kondycję. W Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, czy na Węgrzech stacje pomiaru jakości powietrza notowały nawet 400-proc. przekroczenie norm pyłu zawieszonego PM 10. A to oznacza, że wielu mieszkańców naszej części Europy narażonych było na problemy z oddychaniem.

QUIZ: 50 pytań z wiedzy ogólnej. Wynik 42/50 osiągają prawdziwi eksperci!

Nawet u osób zdrowych natężenie pyłu saharyjskiego w powietrzu może powodować napady kaszlu, a ci, którzy uskarżają się na problemy pulmonologiczne, zagrożeni są nawet zapaleniem oskrzeli. Wysokie zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi jest też czynnikiem sprzyjającym nasileniu się chorób układu krwionośnego i nerwowego.

Czytaj także: https://natemat.pl/543776,niemcy-maja-specjalny-kalendarz-wiec-juz-wiedza-i-ostrzegaja-to-nas-czeka