Ale ten czas leci! Tak przez 25 lat zmieniły się gwiazdy "Miodowych Lat"

"Miodowe Lata" swoją premierę na antenie telewizji Polsat miały w 1998 roku. Choć ostatni odcinek został wyemitowany w 2004 roku, czyli blisko 20 lat temu, to popularny serial wciąż ma potężną rzeszę swoich fanów. Zobaczcie jak po blisko ćwierć wieku od pierwszego odcinka, wyglądają artyści popularnego sitcomu.

Serial "Miodowe lata" od ponad 20 lat ma liczne grono sympatyków. Przypomnijmy, że produkcja trafiła na ekrany pod koniec lat 90. Widzowie telewizji Polsat mogli wówczas śledzić losy dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw: Krawczyków i Norków.

W roli Karola występował Cezary Żak, a Tadeuszem był Artur Barciś. Pierwszy z nich pracował jako motorniczy, a drugi w miejskiej kanalizacji. Ostatni odcinek drugiego sezonu sitcomu zatytułowanego "Całkiem Nowe Lata Miodowe" wypuszczono w 2004 roku. Wtedy główni bohaterowie zostali rodzicami. Żona Krawczyka urodziła córkę, a słynna Danusia Norek syna.

Warto podkreślić, że drugi sezon polskiej adaptacji amerykańskiego sitcomu nie spotkał się z tak ogromnym entuzjazmem. Mimo wszystko pierwszy epizod "Miodowych Lat" do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem i nieustannie można go oglądać na platformie Polsat Box Go. Tymczasem zobaczcie, jak przez ćwierć wieku zmienili się aktorzy serialu!

1. Karol Krawczyk: Cezary Żak

2. Alina Krawczyk: Agnieszka Pilaszewska

3. Tadeusz Norek: Artur Barciś

4. Danuta Norek: Dorota Chotecka

