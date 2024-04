Oburzenie po werdykcie ws. ostatniego odcinka "Drag Me Out". "Drugi tydzień z rzędu..."

Program "Czas na Show. Drag Me Out" emitowany na antenie telewizji TVN wzbudza wiele skrajnych emocji wśród widzów. W ostatnim odcinku z formatem pożegnał się Dariusz Zdrójkowski. Internauci w komentarzach nie kryją swojego oburzenia. Twierdzą, że to kolejny raz, kiedy z programem żegna się nieodpowiednia para.

Dariusz Zdrójkowski odpadł z programu 'Drag Me Out'. Internauci wściekli Fot. player.pl

Jeszcze do niedawna to, co właśnie dzieje się w TVN, wydawało się niemożliwe. Stacja zdecydowała się na bardzo ryzykowny i kontrowersyjny krok. Mowa o programie "Czas na Show. Drag Me Out", w którym szóstka celebrytów wkroczyła w nieznany im dotąd świat drag queens.

Przy wsparciu swoich drag mentorek panowie uczą się, jak idealnie odzwierciedlić sztukę wywodzącą się z kultury społeczności LGBTQ+. W trzecim odcinku z programem pożegnał się Tadeusz Mikołaczak oraz jego drag mentorka Adelon. W walce o złoty diadem królowej dragu została 5 uczestników: Marcin Łopucki z Twoją Starą, Dariusz Zdrójkowski z Ciotką Offką, Kamil Szymczak z Shady Lady, Michał Mikołajczak z Gąsiem oraz Tomasz Karolak z Himerą.

Dariusz Zdrójkowski odpadł z programu "Drag Me Out". Internauci wściekli

W czwartej odsłonie "Czas na Show. Drag Me Out" uczestnicy programu wraz ze swoimi drag mentorkami mieli za zadanie przedstawić performance inspirowany jednym z uczuć, a dokładniej mowa o miłości. Po obejrzeniu pięciu występów jury w składzie: Andrzej Seweryn, Anna Mucha i Michał Szpak – musiało podjąć najtrudniejszą decyzję. Która para jako druga pożegna się z programem.

Tym razem padło na Dariusza Zdrójkowskiego ("Daria Awaria") i Ciotkę Offkę. Para wystąpiła do piosenki Ellie Goulding "Love Me Like You Do". Po występie para spotkała się z dość krytycznymi opiniami od sędziów. – Miłość podobno wybacza wszystko (...) Bardzo doceniam Darku twoje postępy, ale (...) były pewne niedociągnięcia, no nie oszukujmy się – powiedziała Anna Mucha.

– Uważam, że Daria Awaria miała dzisiaj awarię bardziej. To, co ja doceniam to to, że naprawdę coraz lepiej idzie ci poruszanie się na szpilkach i masz w tym coraz większą lekkość. Dzisiaj miałem wrażenie, że ze wszystkich twoich wykonów, które ja widziałem, ten był najsłabszy – kontynuował Michał Szpak.

Kiedy Anna Mucha zapytała drag mentorkę Zdrójkowskiego o to, jakim jest uczniem, ta nie kryła łez. – To jest zaangażowanie tego typu, że oprócz godzin treningowych, ja dostaję o godzinie 23 wideo, jak on ćwiczy w domu, jak on się mnie pyta, czy wszystko robi dobrze. Wysyła mi zdjęcia, wysyła mi filmiki, że on to robi po godzinach – zdradziła Ciotka Offka.

https://www.instagram.com/reel/C5RYYimol9a/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Niestety wyznanie drag queen nie uratowało pary przed odpadnięciem z programu. Werdykt jurorów nie przypadł do gustu fanom programu, co wyraźnie postanowili podkreślić w komentarzach na oficjalnym profilu show na Instagramie. Niektórzy sugerowali, że to kolejny raz, kiedy z programem żegna się nieodpowiednia para.

"Nie powinni odpaść (...) Karolakowi na przykład idzie najgorzej już któryś raz, a mimo to wciąż jest w programie, w czasie kiedy inne osoby odpadają" - napisał jeden z internautów"; "Bardzo mi przykro"; "Niesprawiedliwe"; "Totalnie nie rozumiem decyzji jury"; "Drugi tydzień z rzędu odpada duet, który wcale nie był najsłabszy. Szkoda, bo występ był dobry, a pan Dariusz zrobił duże postępy"; "Wspaniałe to było i bardzo mi przykro, że już Was nie zobaczę w programie" – pisali internauci.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==