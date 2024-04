Karolak zaskoczony zachowaniem Muchy. Takich słów kompletnie się nie spodziewał

Tomasz Karolak jest jednym z uczestników dragowego show telewizji TVN. Od samego początku można było wyczuć, że pomiędzy nim a Anną Muchą – która zasiada za stołem jurorskim – jest napięta atmosfera. Tym razem po raz kolejny doszło między nimi do pewnej wymiany zdań. Jurorka "usprawiedliwiła" swoje zachowanie.

Spięcie pomiędzy Muchą i Karolakiem w 'Drag Me Out'. Aktor ocenił jurorkę Fot. player.pl

Program "Czas na Show. Drag Me Out" emitowany na antenie telewizji TVN wzbudza wiele skrajnych emocji wśród widzów. O gorącą atmosferę w studio zadbała piątka uczestników, którzy wraz ze swoimi drag mentorkami mieli za zadanie przedstawić performance inspirowany jednym z uczuć, a dokładniej o miłości.

Po obejrzeniu pięciu występów jury w składzie: Andrzej Seweryn, Anna Mucha i Michał Szpak – musiało podjąć najtrudniejszą decyzję: która para jako druga pożegna się z programem.

Spięcie pomiędzy Muchą i Karolakiem w "Drag Me Out". Aktor ocenił jurorkę

Jako pierwsi zaprezentowali się Marcin Łopucki i Twoja Stara. Tuż po nich na scenie zaprezentował się Tomasz Karolak ze swoją drag mentorką Himerą. Para zdecydowała się wystąpić do jednej z najpiękniejszych piosenek o miłości, a mianowicie "I Have Nothing" Whitney Houston. Tym razem para pozytywnie zaskoczyła jurorów.

Anna Mucha zaczęła wypowiedź od pochwalenia Himery. – Ty jesteś tak cudowna na scenie, tak błyszczysz, ja nie mogłam wzroku oderwać od ciebie, naprawdę jesteś wspaniała – oceniła jurorka. – Dziękuję, ale też wielkie brawa dla Tomka, który udźwignął tę power kobietę, którą jest – natychmiastowo odbiła piłeczkę mentorka Karolaka.

Aktor postanowił podziękować Himerze. Mimo wszystko nie omieszkał skomentować zachowania jurorki. Widać, że pomiędzy tymi dwojga ewidentnie coś jest na rzeczy. – Spokojnie, spokojnie. Nie musisz mnie po tej połówce recenzji pocieszać. Ja mam mniemanie wysokie o sobie – podsumował żartobliwie aktor.

Jego komentarz wyraźnie rozbawił Andrzeja Seweryna. Mimo wszystko Anna Mucha nie zamierzała przejść obok tego obojętnie i natychmiastowo mu odpowiedziała.

– Tomuś, Tomuś. Ty jesteś niezłe ziółko, ja myślę. Ty sobie wymyśliłeś siebie w tym programie, a tymczasem okazuje się, że potrafisz! Brawo, Tomku! Byłam wzruszona, byłam oszołomiona tą lekkością. Potraktowałeś to na tyle, na ile potrafisz – oceniła, kiedy nagle w zdanie wtrącił się jej aktor: – Niesamowite, pani jurorka miła. Brawo! Bardzo dziękuję.

Po tych słowach Mucha wyjaśniła uczestnikowi, z czego wynikają jej surowe oceny. – Poczekaj, poczekaj. Ja jestem po prostu przekonana, że ty to lubisz, że lubisz, jak się dokręca tobie śrubeczkę i potem się starasz – tłumaczyła. – Ja w ogóle nie czułem żadnego dokrętu. Ja chcę jeszcze, jeszcze! To mnie mobilizuje – podsumował aktor.

"Drugi tydzień z rzędu"

Przypomnijmy, że tym razem z programem pożegnali się Dariusz Zdrójkowski ("Daria Awaria") i Ciotka Offka. Para wystąpiła do piosenki Ellie Goulding "Love Me Like You Do". Niestety werdykt jury nie przypadł do gustu fanom programu, co wyraźnie postanowili podkreślić w komentarzach na oficjalnym profilu show na Instagramie. Niektórzy sugerowali, że to kolejny raz, kiedy z programem żegna się nieodpowiednia para.

"Nie powinni odpaść (...) Karolakowi na przykład idzie najgorzej już któryś raz, a mimo to wciąż jest w programie, w czasie kiedy inne osoby odpadają" - napisał jeden z internautów"; "Bardzo mi przykro"; "Niesprawiedliwe"; "Totalnie nie rozumiem decyzji jury"; "Drugi tydzień z rzędu odpada duet, który wcale nie był najsłabszy. Szkoda, bo występ był dobry, a pan Dariusz zrobił duże postępy"; "Wspaniałe to było i bardzo mi przykro, że już Was nie zobaczę w programie" – pisali internauci.

