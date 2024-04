Duda o śmierci polskiego wolontariusza: Izrael powinien wypłacić odszkodowanie

– Liczę, że władze Izraela zachowają się w sposób poważny – tak Andrzej Duda skomentował w czwartek śmierć polskiego wolontariusza w trakcie nalotu izraelskiego wojska w Strefie Gazy. Zdaniem prezydenta izraelski rząd powinien przeprosić i wypłacić odszkodowanie rodzinie mężczyzny. Duda skrytykował też wpis ambasadora Izraela w Polsce. – Jest największym problemem w relacjach z Polską – stwierdził.

Oświadczenie Andrzeja Dudy. Tak skomentował śmierć polskiego wolontariusza w Strefie Gazy Fot. Wojciech Olkusnik / East News

– W wyniku izraelskiego ataku zginął młody Polak, który pomagał z potrzeby serca. Sprawa jest jasna: potrzeba wyjaśnienia w szczegółach, dlaczego doszło do tej sytuacji. Nie mam wątpliwości, że Izrael powinien wypłacić odszkodowanie rodzinie naszego obywatela – stwierdził Andrzej Duda.

Jak dodał, w tej sprawie jest "szereg różnych wypowiedzi, które są oburzające". – Władze Izraela zachowują się i wypowiadają się w sposób stonowany i z zachowaniem należytej delikatności, ale niestety ich ambasador w Polsce nie potrafi zachować takiej delikatności i wyczucia, co jest nie do przyjęcia – powiedział prezydent.

Andrzej Duda: Ambasador Izraela w Polsce jest największym problemem

– Dzisiaj pan ambasador jest największym problemem w relacjach Izraela z Polską. Przez dłuższy czas Izrael nie miał przedstawiciela w Polsce i po poważnych negocjacjach zgodziliśmy się w końcu, by ten przedstawiciel w Polsce był po to, by ułatwić relacje z Polską. Dziś mogę powiedzieć, że pan ambasador te relacje bardzo znacząco utrudnia – stwierdził Duda.

– Liczę na to, że władze Izraela zachowają się w sposób poważny, że rodzina zostanie przeproszona i otrzyma zadośćuczynienie, choć nic nie przywróci życia tego młodego człowieka. Jednak zadośćuczynienie przez państwo Izrael powinno zostać zrealizowane, dla przyzwoitości i zachowania zasad. I do tego wzywam – dodał.

Ambasador Izraela w Polsce odniósł się do śmierci polskiego wolontariusza w mediach społecznościowych. Ja'akow Liwne we wpisie w serwisie X napisał m.in. o "polskich antysemitach" i pośle Grzegorzu Braunie, który zgasił świece chanukowe w Sejmie.

"Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, w skutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski. Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia 'zbrodnie wojenne' i terroryzuje organizacje humanitarne, aby zagłodzić Palestyńczyków" – stwierdził izraelski dyplomata.

"To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października i którego partyjny kolega, prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą chanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie. Wniosek: antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym Państwem Żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia. Również dla dobra całego świata zachodniego" – dodał Ja'akow Liwne.

Jego wpis wywołał lawinę komentarzy. Historycy, politycy, ale też dziennikarze zarzucili ambasadorowi między innymi "wyjątkową bezczelność". "A w Izraelu bez zmian: 'jesteście antysemitami'"; "W zasadzie to zaraz wyjdzie, że antysemitami byli zabici wolontariusze, bo dostarczając pomoc humanitarną palestyńskim cywilom, zagrażali prawu Izraela do istnienia"; "Dla przyzwoitych Polaków to, co zrobił Braun, jest absolutnym skandalem. A dla dobrych stosunków między naszymi narodami więcej złego robi nie oszołom z gaśnicą, tylko Pański wpis..." – czytamy w komentarzach.

Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna poinformował PAP, że Ja'akow Liwne został wezwany do MSZ w piątek na godz. 10:00.

