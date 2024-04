W czwartek odbyła się konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości, na której wystąpił jedynie Jarosław Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy oznajmił między innymi, że "PO po prostu nie dojrzała do demokracji", ale też wskazał, że "euro jest przeciw polskim interesom". Jego zdaniem obecny rząd przypuszcza atak na prezesa NBP wyłącznie po to, by zmienić walutę w kraju.





Prezes PiS zwołał konferencję prasową. Wskazał, co "jest przeciwko polskim interesom"

Mateusz Przyborowski

