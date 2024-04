Maryla Rodowicz odwołuje kolejne koncerty. Fani wokalistki zaniepokojeni

Niedawno media obiegły niepokojące wieści na temat stanu zdrowia Maryli Rodowicz. Artystka miała przejść operację ze względu na problemy zdrowotne dotyczące płuc. Fani artystki są mocno zaniepokojeni. Jak się okazało, wokalistka odwołała wiosenne koncerty w Stanach Zjednoczonych. Co dalej z jej karierą?

Przypomnijmy, że przed świętami wielkanocnymi media obiegła wiadomość o problemach zdrowotnych Rodowicz. Piosenkarka wylądowała w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej w Warszawie.

– W lutym Maryla dowiedziała się, że jest chora. Wykryto zmianę w jej płucach. Gwiazda od razu poddała się terapii. Kolejnym krokiem była operacja w specjalistycznym szpitalu zajmującym się pacjentami z chorobami płuc – mówił dla shownews.pl informator.

I tak Maryla Rodowicz wylądowała na stole operacyjnym. Podczas pobytu w szpitalu mogła liczyć na wsparcie dzieci, szczególnie syna Jędrzeja Dużyńskiego (ze związku z Andrzejem Dużyńskim, czyli ostatnim mężem gwiazdy).

Mężczyzna miał ponoć przyjechać do mamy do szpitala z podarunkiem w postaci "jedzenia z ulubionej restauracji". Fotoreporterzy przyłapali go przed placówką medyczną. Jędrzej Dużyński nie chciał jednak komentować stanu zdrowia swojej matki.

Po dawce niepokojących informacji głos zabrał menadżer wokalistki, który zapewniał, że jej plany koncertowe nie ulegną zmianie. Mało tego podkreślił, że niebawem ukaże się najnowszy utwór Rodowicz. "Maryla już 10 kwietnia wydaje nową piosenkę, wszystko jest w porządku" – powiedział w rozmowie z portalem ShowNews.pl.

Jak się okazało, nie wszystko jest zgodne z tym, co mówił opiekun gwiazdy. Wszystko wskazuje na to, że stan zdrowia "królowej polskiej piosenki" nie uległ poprawie, ponieważ wokalistka odwołała zaplanowaną na kwiecień trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Jak donoszą media, Rodowicz za występy dla Polonii miała zarobić blisko 100 tys. dolarów.

"Na stronie organizatora pojawiły się niepokojące wieści, że występy artystki będą przeniesione na wrzesień. Pojawiły się nowe daty: 22 września w Joe's Live, Rosemont, 27 września w New Britain High School w Connecticut, 28 września w Felician College w Rutherford i 29 września Melrose Ballroom w Nowym Jorku" – poinformowała ShowNews fanka z Chicago.

Niestety do jesieni spory kawałek czasu. Fani martwią się o stan zdrowia artystki, przeczuwając najgorszy scenariusz. Obawiają się, że koncerty nie dojdą w ogóle do skutku.

"Kupiłam mamie na urodziny bilet na koncert Maryli w kwietniu, niestety teraz musimy się obejść ze smakiem, bo jesienią iść nie możemy. Z tego, co się dowiedziałam, koncerty artystki w USA zostały przeniesione ze względu na jej kłopoty zdrowotne, ale organizatorzy mają nadzieję, że do jesieni Maryla będzie w na tyle dobrej kondycji, żeby przyjechać za wielką wodę" – dodaje informator portalu.

Warto podkreślić, że to nie pierwsze problemy zdrowotne piosenkarki. Pod koniec ubiegłego roku Rodowicz, podobnie do obecnej sytuacji, nagle odwołała koncerty,

"Z powodu zapalenia oskrzeli musiałam odwołać ostatnie, weekendowe koncerty. Dla wokalisty choroba gardła to dramat. U mnie to idzie ekspresowo – ból gardła, krtani, tchawicy i oskrzela. Ból i rozrywający kaszel" – pisała w poście.

Ponadto gwiazda w poprzednich latach miała kłopoty z kolanem. Wtedy też przeszła specjalistyczną operację.

