Jarosław Kaczyński wygłosił kolejne już przemówienie i kolejny raz zaliczył wpadkę. Komentując wyniki wyborów samorządowych, powołał się na amerykańskiego pisarza. Pomylił jednak jego imię. – Jak już kiedyś Marek Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest przedwczesna – stwierdził.

Kolejna wpadka Jarosława Kaczyńskiego. Pomylił imię amerykańskiego pisarza. Fot. Paweł Wodzyński / East News

Kaczyński jest zadowolony z wyników wyborów. Przynajmniej oficjalnie. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe, otrzymując 33,7 proc. głosów do sejmików. Koalicję Obywatelską poparło 31,9 proc. głosujących.

To jednak bardziej wizerunkowy sukces, bowiem w praktyce to ugrupowania obecnej koalicji rządzącej obejmą władzę w większości samorządów. Kaczyński od razu po ujawnieniu pierwszych exit polls wyszedł na mównicę i ogłosił "dziewiąte zwycięstwo".

Kolejne przemówienie Kaczyńskiego i... wpadka. Tak powołał się na amerykańskiego pisarza

– Dziewiąte nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy. Ten wyniki pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać znacznie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę – oznajmił.

Chwilę później zaliczył jednak konkretną wpadkę. Powołał się bowiem na amerykańskiego pisarza, myląc jego imię. – Ci, którzy już nas chcieli chować... Jak już kiedyś Marek Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest przedwczesna – stwierdził.

Tymczasem wspomniany "Marek Twain" nazywa się Mark Twain. Były wicepremier nieświadomy błędu językowego kontynuował wystąpienie, ostro krytykując liderów obecnego rządu.

– Polska nie może iść tą drogą, na którą wpycha ją Donald Tusk. To nie do przyjęcia! Dla naszej przyszłości to nie do przyjęcia! Ten wynik to zachęta do energicznego działania! Do rozbudowy partii i tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała. Polska musi być krajem, gdzie rządzą uczciwi ludzie! – powiedział.

Wybory samorządowe 2024. Donald Tusk chwali Rafała Trzaskowskiego

Jak pisaliśmy w naTemat, wyniki wyborów skomentował również Donald Tusk. Premier i szef Koalicji Obywatelskiej nie mógł się nachwalić Rafała Trzaskowskiego, który wygrał wybory w Warszawie już w pierwszej turze.

– Mamy dziś wiadomość dnia: Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem Polski samorządowej. Uzyskał kapitalny wynik – powiedział.

I dodał: – Wiedzieliśmy, że będzie trudno. Nie wszyscy dawali nam takie 100 proc. gwarancje, że po 15 października, że utrzymamy poparcie, a nawet je zwiększymy. Dziś mogę to ogłosić: 15 października powtórzył się także w kwietniu.

Głos zabrał też Rafał Trzaskowski. – Wielka radość oraz wzruszenie dla chłopaka, który się urodził i wychował w Warszawie. Największe podziękowania dla wszystkich warszawianek i warszawiaków za wasze zaufanie – skomentował.

– Absolutnie musimy wygrywać wybory, aby pokazać, że Polska jest otwarta, tolerancyjna i europejska – podkreślił.