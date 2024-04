T o była prawdziwa deklasacja. W wyborach do rady miasta w Poznaniu Koalicja Obywatelska dosłownie zmiażdżyła konkurencję, zdobywając zdecydowaną większość mandatów. Co ciekawe, akurat stolica Wielkopolski jest jednym z tych dużych miast, w których kandydat popierany przez KO nie zdołał wygrać w pierwszej turze wyborów prezydenckich.





W tym mieście KO zmiażdżyła krywali w wyborach do rady. Gorzej z kandydatem na prezydenta

Piotr Brzózka

To była prawdziwa deklasacja. W wyborach do rady miasta w Poznaniu Koalicja Obywatelska dosłownie zmiażdżyła konkurencję, zdobywając zdecydowaną większość mandatów. Co ciekawe, akurat stolica Wielkopolski jest jednym z tych dużych miast, w których kandydat popierany przez KO nie zdołał wygrać w pierwszej turze wyborów prezydenckich.