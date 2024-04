Są oficjalne wyniki w pierwszym województwie. Tu KO zdeklasowała PiS

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała pierwsze pełne wyniki wyborów do sejmiku województwa opolskiego. Tutaj Koalicja Obywatelska zdeklasowała Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 36,47 proc. głosów. Obóz Jarosława Kaczyńskiego nie ma szans na zbudowanie większość w tym regionie.

Wyniki wyborów samorządowych w województwie opolskim. KO zdeklasowała PiS

Państwowa Komisja Wyborcza cały czas przelicza głosy oddane w wyborach samorządowych. Już znane są pełne, oficjalne wyniki wyborów do sejmiku województwa opolskiego.

Pierwsze miejsce w tym regionie zdobyła Koalicja Obywatelska, którą poparło aż 36,47 proc. mieszkańców. Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Na obóz Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 25,3 proc. obywateli.

Trzecie miejsce przypadło komitetowi Śląscy Samorządowcy – 16,22 proc. Trzecia Droga zdobyła tam 9,34 proc. głosów, a Konfederacja 5,93. Lewicę poparło jedynie 3,63 proc. mieszkańców Opolszczyzny.

To oznacza, że PiS nie ma szansy na zbudowanie większości w tym regionie.

Wybory samorządowe: wyniki exit poll

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, to Prawo i Sprawiedliwość odniosło zwycięstwo w wyborach samorządowych. Z badania exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że w 2024 roku formacja ta zdobyła poparcie aż 33,7 proc. wyborców w skali całego kraju.

Za jej plecami w wyborach do sejmików województw znalazła się Koalicja Obywatelska, która uzyskała poparcie na poziomie 31,9 proc. Ostatnie miejsce na wyborczym podium zajęła Trzecia Droga. Na to ugrupowanie w wyborach samorządowych w 2024 roku głos oddało 13,5 proc. wyborców.

Dalej są wspólny komitet Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców z wynikiem 7,5 proc., Lewica z wynikiem 6,8 proc., Bezpartyjni 2,7 proc. Inne, lokalne komitety otrzymały łącznie 3,9 proc. głosów.

KO chce przejąć 12 sejmików. PiS walczy o trzy kluczowe regiony

Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość z całą pewnością obejmie władzę na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Ważą się losy wspomnianej już Małopolski, Podlasia oraz województwa świętokrzyskiego. Tam większość może zawisnąć na jednym mandacie. Wiele zależy również od regionalnych wyników Konfederacji.

Marcin Kierwiński z kolei na antenie TVN24 powiedział, że Platforma Obywatelska chce zbudować większość w 12 sejmikach.

– Przeglądamy dane. Liczę, że 12, to jest ta liczba sejmików, w których Koalicja Obywatelska będzie rządzić lub współrządzić. Na pewno odbijemy Dolny Śląsk. Z dużym prawdopodobieństwem także Łódzkie. Zobaczymy, co na Podlasiu, tam sytuacja cały czas się waży. Podobnie w Małopolsce – stwierdził

Donald Tusk zaś sytuację na wschodzie wprost nazwał porażką. "Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!" – napisał na platformie "X".