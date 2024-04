Mama Roksany Węgiel też startowała w wyborach. Oto jaki wynik osiągnęła

Wieści o ślubie Roksany Węgiel rozpaliły internet do czerwoności. Warto jednak podkreślić, że jej rodzina ostatnio przeżywała bardzo intensywny czas. Wszystko za sprawą wyborów samorządowych, w których startowała jej mama, Edyta Węgiel. Jak się okazało 41-latka finalnie nie uzyskała mandatu do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Edyta Węgiel wystartowała w wyborach samorządowych. Bardzo słaby wynik Fot. instagram.com / @roxie_wegiel

Edyta Węgiel znalazła się na listach wyborczych Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Obrony Polski. To nie jest zbieżność nazwisk. Kandydatka do Sejmiku Województwa Podkarpackiego to mama 19-letniej Roksany Węgiel. 41-latka wystartowała z pozycji dziewiątej na liście w okręgu nr 5, obejmującym między innymi powiat jasielski.

Dlaczego zdecydowała się wystartować akurat z tego ugrupowania? Jak sama przyznała, zakłada ono kierowanie się "prawem bożym". "Zdecydowałam się startować z KWW Ruchu Obrony Polski, ponieważ Ruch ten na pierwszym miejscu chce sprawować władzę w oparciu o prawo Boże i Boży porządek. Utożsamiam się z prezentowanymi przez Ruch wartościami" – wyjaśniła w wywiadzie dla portalu Nowiny24.

Edyta Węgiel wystartowała w wyborach samorządowych. Bardzo słaby wynik

Niestety finalnie mama Roksany nie otrzymała mandatu do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej na mamę Roksany zagłosowało zaledwie 195 osób, czyli 0,11 procent wszystkich oddanych głosów w okręgu.

41-latka zajęła 57. miejsce spośród 59 kandydatów. Najwięcej głosów – bo aż 102 – uzyskała w powiecie jasielskim, skąd pochodzi 19-letnia wokalistka. W głosowaniu, które obejmowało Krosno, powiat bieszczadzki, powiat brzozowski, powiat jasielski, powiat krośnieński, powiat leski i powiat sanocki, największe poparcie okazali się mieć członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy otrzymali łącznie 94 tys. głosów. Tuż za nimi uplasowali się politycy Koalicji Obywatelskiej z wynikiem 29 tys. głosów.

Roksana Węgiel zmieniła nazwisko!

Edyta Węgiel nie musi się przejmować porażką w wyborach samorządowych, ponieważ w jej życiu rodzinnym ostatnio są powody do radości. Wszystko wskazuje na to, że jej córka wyszła za mąż!

19-latka zmieniła nazwisko i to już prawie dwa tygodnie temu! Jak można zobaczyć, w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) 29 marca zmieniono dane wpisu. Od teraz Roksana nosi podwójne nazwisko – swoje i Mgleja. Przed państwem Roksana Węgiel-Mglej.

Para do tej pory nie zabrała głosu w sprawie "śledztwa" mediów. Na ten moment mają się świetnie: Roxie podbija parkiet "Tańca z Gwiazdami", a Kevin mocno ją w tym wspiera. Jednak w świetle nowych okoliczności wszystko wskazuje na to, że żyją już w sformalizowanym związku. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na oficjalny coming out nowego, show-biznesowego małżeństwa.

