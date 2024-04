Usłyszałem dzisiaj rzecz niebywałą, że pan Macierewicz w kolejną rocznicę tragedii smoleńskiej wjeżdża znowu ze swoim ohydnym widowiskiem na scenę – tak premier Donald Tusk na środowej konferencji prasowej skomentował informacje o tym, że wiceprezes PiS Antoni Macierewicz doniósł na niego do prokuratury ws. rzekomej "zbrodni zamachowej na prezydenta RP".

Premier Donald Tusk odpowiada wiceprezesowi PiS Antoniemu Macierewiczowi ws. katastrofy smoleńskiej. Fot. KPRM

Szef rządu Koalicji 15 października uznał za "rzecz ciekawą", iż Antoni Macierewicz zdecydował się po raz kolejny oskarżyć go o zamach w Smoleńsku "w tych dniach, kiedy prokuratorom, którzy pracowali z PiS, rozwiązały się języki". – Oni publicznie potwierdzili to, co my wiedzieliśmy od dawna – na czym polegał ten humbug, ten dramatyczny pokaz arogancji i cynizmu Macierewicza – kontynuował Donald Tusk.

Premier stwierdził, że wszystkie oskarżenia wysuwane przez wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie katastrofy smoleńskiej "były kompletnie bezzasadne". – Przypomnę, że pan Macierewicz musiał już publicznie mnie przepraszać, także innych moich ministrów, za te fałszywe oskarżenia – zaznaczył.

Tusk o odpowiedzialności Macierewicza za "dramat smoleński": Powinna być także karna

Premier mówił też o odpowiedzialności, jaką Antoni Macierewicz ma ponosić za podziały w Polsce i "dramat smoleński". – To była nie tylko śmierć ludzi tam w Smoleńsku, to było później osiem lat męki z tego tytułu, że tacy ludzie jak Macierewicz to wykorzystywali, żeby rozpętywać raz na jakiś czas polityczną wojnę domową – ocenił Tusk.

– Wydaje mi się, że odpowiedzialność pana Macierewicza powinna być nie tylko polityczna, nie tylko moralna, ale także karna, ponieważ działania, jakich się dopuścił noszą znamiona bardzo poważnych wykroczeń przeciwko polskiemu prawu – podsumował lider Koalicji Obywatelskiej.

