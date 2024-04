Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron wzięli ślub. Tak wyglądała ceremonia [GALERIA]

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron od 2021 roku są parą. Zakochani nie kryją swojego uczucia, czym bardzo chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. Tym razem modelka zdecydowała się przekazać kolejną radosną nowinę. "Od dziś możecie do mnie mówić Baronowa" – napisała, informując, że wzięli ślub. Tak wyglądała ich ceremonia!

Kubicka i Baron wzięli ślub. Tak wyglądała ich ceremonia [GALERIA] Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

W połowie października 2021 r. modelka i muzyk znany z zespołu Afromental potwierdzili, że są zakochani. Od tego czasu para chętnie razem pokazuje się na branżowych imprezach i opowiada o swojej miłości. Wiele razy pisano o kryzysach w ich związku, ale szybko okazywało się, że były to tylko plotki.

Po czasie, kiedy Kubicka i Baron wybrali się na wakacje do słonecznego i gorącego Dubaju, gitarzysta zespołu Afromental postanowiła jej się oświadczyć. Moment powiedzenia "tak" zdołała uchwycić kamera.

Życie Sandry i Barona bardzo szybko zmieniło się o 180 stopni. Kubicka podzieliła się na portalach społecznościowych zdjęciami ze swojej sesji ciążowej, przy okazji wyjawiając, że spełniło się jej największe marzenie. Dodatkowo modelka ujawniła płeć maluszka – para niebawem powita na świecie syna.

***

Na dodatek, żeby życiowych perturbacji nie brakowało, zakochani w swoich mediach społecznościowych właśnie podzielili się kolejną radosną nowiną. Niespełna tydzień temu przyrzekli sobie, że "uczynią wszystko, aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe". Jak się okazało, przypadkowo wybrana data okazała się wyjątkową.

"6 kwietnia w 50. rocznicę moich dziadków (totalny przypadek) wyszłam za mężczyznę moich marzeń. W moim rodzinnym domu dorastałam, patrząc na dziadka, który zawsze stawiał babcię na pierwszym miejscu. Wiedziałam, że jeżeli kiedyś wyjdę za mąż, to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie tak jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś" – przekazała na Instagramie.

Po tych słowach modelka zdecydowała się wystawić swojemu ukochanemu prawdziwą laurkę. "Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia, dokładnie takiego, jakiego mała Sandra sobie wymarzyła. Mój absolutnie ulubiony człowiek na tej planecie, moje wsparcie, mój przyjaciel, ojciec naszego dziecka. Moja największa duma i w końcu mogę to powiedzieć... mój mąż" – poinformowała Kubicka.

Jak celebrytka sama przyznała, to był wyjątkowy dla nich dzień. Ceremonia odbyła się w kameralnym gronie w piękny słoneczny dzień. Nie było wystawnego wesela z fajerwerkami na niebie. Za to było kameralnie – magicznie, pośród najbliższych im osób (nie mogło zabraknąć psich pupili pary) i świadków – tak jak sobie to wymarzyła Kubicka.

Modelka postawiła na prostą suknię ślubną z długim rękawem i głębokim rozcięciem na nogę. Oprócz tego, że odsłoniła ona jej ramiona i wyeksponowała dekolt, to również przepięknie podkreśliła jej ciążowe krągłości. Z kolei ukochany Kubickiej postawił na klasyczny czarny frak, jak na "barona" przystało. "P.S. Od dziś możecie mówić do mnie Baronowa" – podsumowała Sandra Kubicka. Kilka kadrów z tej pięknej ceremonii zobaczycie w galerii poniżej.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link