39-letni Michał szedł ze swoim synem na basen. Na środku ulicy w Sztokholmie wdał się jednak w sprzeczkę z gangiem nastolatków. Niespodziewanie grupa dzieci zastrzeliła go na oczach 12-letniego synka. W rozmowie ze szwedzką prasą rodzina Polaka odniosła się do tragedii. – Mógł po prostu iść na basen z synem, zignorować to, co mówiły te dzieciaki. Ale taki właśnie był. Nie lubił niesprawiedliwości – powiedziała.





Poruszające słowa siostry zamordowanego Polaka. Michał zginął na oczach synka

Alan Wysocki

39-letni Michał szedł ze swoim synem na basen. Na środku ulicy w Sztokholmie wdał się jednak w sprzeczkę z gangiem nastolatków. Niespodziewanie grupa dzieci zastrzeliła go na oczach 12-letniego synka. W rozmowie ze szwedzką prasą rodzina Polaka odniosła się do tragedii. – Mógł po prostu iść na basen z synem, zignorować to, co mówiły te dzieciaki. Ale taki właśnie był. Nie lubił niesprawiedliwości – powiedziała.