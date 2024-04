Roksana Węgiel już jest po ślubie?! Zmiany nazwiska nie dało się ukryć

Spekulacje na temat ślubu Roksany Węgiel nie cichną. Wielu internautów od dłuższego czasu spekulowało, kiedy jej ślub z Kevinem Mglejem. Jak się okazuje, zakochani najprawdopodobniej w tajemnicy przed opinią publiczną pobrali się i już są małżeństwem. Zdradziła ich zmiana nazwiska wokalistki w CEIDG.

Roksana Węgiel jest już po ślubie? Wokalistka zmieniła nazwisko Fot. VIPHOTO/East News

Roksana Węgiel cieszy się sukcesami nie tylko na polu zawodowym, ale i w sferze osobistej. Już w ubiegłym roku podzieliła się radosną nowiną o swoim uczuciu, wyjawiając, że jej serce skradł starszy od niej producent muzyczny, Kevin Mglej.

Nie przejmując się kąśliwymi i pouczającymi komentarzami tych, którzy wątpili w trwałość ich związku, para ogłosiła zaręczyny, dowodząc, że mają poważne zamiary co do wspólnej przyszłości.

Plotki o ich ślubie krążą w mediach już od dawna z rosnącą częstotliwością, a nie brakuje spekulacji, że mogli już wziąć ślub podczas jednej z zagranicznych podróży.

Wszystko wskazuje na to, że plotki okazały się prawdą. 19-latka zmieniła nazwisko i to już prawie dwa tygodnie temu! Jak można zobaczyć, w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) 29 marca zmieniono dane wpisu. Od teraz Roksana nosi podwójne nazwisko – swoje i Mgleja. Przed państwem Roksana Węgiel-Mglej.

"Bardzo niesprawiedliwe"

Internauci uważnie śledzący życie gwiazd, nie wróżyli świetlanej przyszłości parze, twierdząc, że ich związek nie przetrwa próby czasu. Wielu jej wypowiedzi na temat "miłości od pierwszego wejrzenia" traktowało jako przejaw młodzieńczej wiary w pierwszą miłość.

Inni z kolei wytykają im różnicę wieku, czy podejrzewają Kevina, że ma jakieś złe zamiary względem młodej gwiazdy. Mają do niego wiele zarzutów, często w ogóle go nie znając. Roxie w jednym z ostatnich wywiadów ponownie podkreśliła, że to jest bardzo niesprawiedliwe. – Krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina, na temat naszej relacji, nie będąc w ogóle w tym, nie znając go jako człowieka. To jest naprawdę dobry człowiek, a to, czego on się o sobie naczytał, to co nas spotkało (...) jest bardzo niesprawiedliwe. I tylko to właśnie mnie tak boli – mówiła podczas wywiadu w stacji RMF FM.

Roxie zauważyła, że hejt dotyka ich tylko z anonimowych kont. Ludzie, gdy poznają Kevina "są nim zachwyceni".

– Na początku nie było nam łatwo z tym. Zarówno jemu, jak i mnie. Starałam się dać takie wsparcie, bo tak naprawdę on mierzył się z tym po raz pierwszy (...) Nie mogę się do dziś pogodzić z tym, jaka narracja powstała w sieci – podsumowała.

Teraz wszystko wskazuje na to, że działania internautów oraz ich hejterskie komentarze na nic się zdały. Para ma się świetnie – Roksana obecnie podbija parkiet "Tańca z Gwiazdami", a Kevin mocno ją w tym wspiera. A w świetle nowych okoliczności wszystko wskazuje, żyją już w sformalizowanym związku.

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na oficjalny coming out nowego, show-biznesowego małżeństwa.

