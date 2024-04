Spotkanie Duda-Trump wywołało sensację. Jest komentarz Białego Domu

Alan Wysocki

A ndrzej Duda wyjechał do USA, by odbyć szereg rozmów w ramach ONZ. Uwaga mediów skupiła się jednak na możliwym spotkaniu towarzyskim prezydenta z Donaldem Trumpem. Donald Tusk stwierdził wprost, że będzie to "sensacja". Rzecznik Departamentu Stanu zaś studzi nastroje i zapewnia, że nie ma w tym nic dziwnego.