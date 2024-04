Już w niedzielę 21 kwietnia wiele osób na terenie całej Polski ponownie uda się do urn wyborczych. Wszystko z powodu drugiej tury wyborów samorządowych 2024. W jej trakcie wybierzemy prezydentów, burmistrzów i wójtów. Jednak wiele osób nie jest pewnych, czy podczas weekendu będzie obowiązywała cisza wyborcza.

W niedzielę 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów samorządowych 2024 Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Cisza wyborcza zawsze poprzedza głosowania powszechne. Mamy z nią do czynienia podczas wyborów na prezydenta, do Sejmu i Senatu, a także przy wyborach samorządowych. Mimo iż w niedzielę do urn udadzą się wyborcy tylko w niektórych częściach Polski, to cisza wyborcza będzie obowiązywała na terenie całego kraju.

Kiedy cisza wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych?

Zgodnie z obowiązującym prawem cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania. Oznacza to, że zakaz agitacji będzie obowiązywał od północy (noc z 19 na 20 kwietnia). Co do zasady cisza wyborcza powinna zakończyć się w niedzielę o godzinie 21, czyli w momencie zamknięcia lokali wyborczych. Z tym jednak może być różnie.

W wyjątkowych sytuacjach PKW może podjąć decyzję o wydłużeniu ciszy wyborczej. Dochodzi do tego m.in. w momencie, kiedy z nadzwyczajnych powodów w ciągu dnia wstrzymano pracę lokalu wyborczego, np. z powodu braku kart do głosowania, lub zdarzeń losowych.

Kary za złamanie ciszy wyborczej bywają dotkliwe

Czego nie można robić podczas ciszy wyborczej? Co do zasady chodzi o to, żeby nie agitować na rzecz konkretnego kandydata. Zabronione jest rozdawanie ulotek, urządzanie spotkań wyborczych, wywieszanie plakatów, czy przyklejanie naklejek. Trzeba również pamiętać, że cisza wyborcza obowiązuje również w internecie. Jej złamaniem może być np. opublikowanie w mediach społecznościowych zdjęcia karty do głosowania, na której zaznaczone jest nazwisko kandydata.

W trakcie ciszy wyborczej nie można również publikować sondaży. I to zarówno tych przedwyborczych, jak i sporządzanych w trakcie głosowania. Właśnie za złamanie tego przepisu przewidziano najsurowsze kary. Grzywna może bowiem wynieść od 500 tys. do nawet miliona złotych. Za inne przypadki złamania ciszy wyborczej trzeba będzie zapłacić od 50 do 5 tys. zł.

Gdzie zgłaszać przypadki łamania ciszy wyborczej? Jeżeli zauważycie, że ktoś agituje na rzecz konkretnego kandydata, powinniście powiadomić o tym policję lub prokuraturę.

Godziny otwarcia lokali wyborczych podczas drugiej tury wyborów samorządowych

W niedzielę 21 kwietnia do lokali wyborczych udadzą się m.in. mieszkańcy dziewięciu miast wojewódzkich. W pierwszej turze wyborów samorządowych prezydentów nie udało się wyłonić w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Ze spokojem na poczynania kolegów będą mogli patrzeć Rafał Trzaskowski i Aleksandra Dulkiewicz, którzy w Warszawie i Gdańsku zdobyli ponad 50 proc. głosów już 7 kwietnia.

Przed 21 kwietnia szczególnie ciekawie zapowiada się walka we Wrocławiu, gdzie o reelekcję ubiega się Jacek Sutryk, ale na drodze stanęła mu godna rywalka – Izabela Bodnar. Ogólnopolskie media wiele miejsca poświęcą również wyborom w Krakowie, gdzie o urząd powalczą Aleksander Miszalski i Łukasz Gibała.

Przypominamy, że lokale wyborcze w niedzielę 21 kwietnia zostaną otwarte o godzinie 7 rano. Głos będzie można oddać do godziny 21, chyba że PKW postanowi wydłużyć godziny otwarcia lokali wyborczych. Jeżeli nie wiesz, gdzie możesz oddać swój głos, możesz to sprawdzić na stronie PKW.