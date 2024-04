T en, kto liczył na błyskawiczną liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce, powinien... uzbroić się w duże zasoby cierpliwości. Sejmowa komisja do spraw projektów ustaw aborcyjnych zamierza omówić propozycje liberalizacji prawa do aborcji dopiero po kolejnych wyborach – do Parlamentu Europejskiego. Kwestia złożoności projektów czy może polityczna kalkulacja? Więcej o tym w "Rzeczpospolitej".





Kolejne opóźnienia ws. projektów aborcyjnych. Powodem... oczywiście wybory

Nina Nowakowska

Ten, kto liczył na błyskawiczną liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce, powinien... uzbroić się w duże zasoby cierpliwości. Sejmowa komisja do spraw projektów ustaw aborcyjnych zamierza omówić propozycje liberalizacji prawa do aborcji dopiero po kolejnych wyborach – do Parlamentu Europejskiego. Kwestia złożoności projektów czy może polityczna kalkulacja? Więcej o tym w "Rzeczpospolitej".