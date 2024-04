N iecodzienny obrót spraw przybrało wtorkowe posiedzenie komisji śledczej do spraw tzw. wyborów kopertowych. Mariusz Kamiński nagle wyszedł z sali, a wcześniej zwrócił się do jej szefa słowami: "Jest pan świnią". To była jego reakcja na pytanie Dariusza Jońskiego o spotkanie w willi Mateusza Morawieckiego.





Szok na komisji ds. wyborów kopertowych. Kamiński uciekł z sali. "Jest pan świnią"

Mateusz Przyborowski

