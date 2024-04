"Dobrzy nieznajomi" (ang. "All of Us Strangers") to jeden z tych filmów, po którym widzowie musieli długo dochodzić do siebie. Wzruszająca historia o dwóch mężczyznach, którzy powoli zakochują się w sobie. Adaptację prozy japońskiego pisarza Taichiego Yamady możemy obejrzeć już w streamingu.





Widzowie wychodzili z kina zalani łzami. Film "Dobrzy nieznajomi" trafił już na VOD

Zuzanna Tomaszewicz

