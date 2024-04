Prawo i Sprawiedliwości zatwierdza listy kandydatów do europarlamentu. Wedle nieoficjalnych informacji, na czołowych miejscach znajdują się w różnych okręgach między innymi Daniel Obajtek, Jacek Kurski, Mariusz Kamiński, czy Maciej Wąsik. Jest też wiele innych bardzo znanych nazwisk.

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości obradował dziś w warszawskiej siedzibie partii. Tematem przewodnim spotkania było zatwierdzenie list z nazwiskami kandydatów w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Z pierwszych nieoficjalnych doniesień medialnych wynika, że potwierdzają się wcześniejsze spekulacje na temat tego kto, z którego miejsca i jakiego okręgu będzie kandydować. Wychodzący z posiedzenia politycy PiS zdradzają dziennikarzom szczegóły.

Daniel Obajtek jedynką na Podkarpaciu. Nie zaszkodził mu wywiad o Orlenie

Jak podaje serwis polskieradio24, numerem jeden na podkarpackiej liście Prawa i Sprawiedliwości ma być Daniel Obajtek, były wieloletni prezes naftowego koncernu Orlen. Potwierdzają to również inne media.

To o tyle ciekawe, że Obajtek podpadł kierownictwu PiS dosłownie "za pięć dwunasta", udzielając głośnego wywiadu "Wirtualnej Polsce", w którym mówił między innymi: – Ja dziękuję Bogu, że już nie jestem prezesem Orlenu. Wytrzymałem w tym piekle sześć lat. Możecie to napisać: to jest g***o, które śmierdziało od czasów WSI i wszystkich innych służb. Nikt nie wchodził tak głęboko w transakcje w Orlenie i wokół niego, bo albo nie miał o nich pojęcia, albo się po prostu zwyczajnie bał.

Mimo tych słów, które miały wywołać żywe emocje w centrali, Obajtek utrzymał swoją pozycję.

Jacek Kurski jednak "jedynką" PiS na Podlasiu

W okręgu 3, obejmującym Podlasie oraz Warmię i Mazury, listę otworzy kolejny z grona pupili Jarosława Kaczyńskiego, Jacek Kurski. Serwis interia.pl napisał, że niemal do ostaniej chwili ważyło się, gdzie i z którego miejsca będzie startować były prezes TVP. Drugą z rozważanych opcji miała być trzecia pozycja na liście w okręgu obejmującym województwo mazowieckie (bez Warszawy i kilku powiatów ościennych).

Interia podała, że jeszcze w środę Kurski był "trójką" na Mazowszu, choć zdecydowanie bardziej zainteresowany był startem z północno-wschodnich regionów Polski. Na zmianę decyzji wpłynąć miało wstawiennictwo Mariusza Błaszczaka i Jacka Sasina, a także... niezadowolenie Adama Bielana i Macieja Wąsika, którzy wystartują z okręgu mazowieckiego. Obaj mieli się obawiać, że Kurski zdobędzie jeden z dwóch mandatów, na które PiS liczy na Mazowszu.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński na listach PiS

A skoro już o Wąsiku mowa – konkretnie ma on być dwójką w okręgu 5, obejmującym większość powiatów województwa mazowieckiego, startując zza pleców wspomnianego Bielana. Towarzysz niedoli Wąsika w zmaganiach z wymiarem sprawiedliwości, czyli były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński będzie natomiast "jedynką" na Lubelszczyźnie, czyli w "królestwie" Przemysława Czarnka.

Na listach PiS w wyborach do PE ma się znaleźć wiele innych znanych nazwisk. Jak podaje Wirtualna Polska, na Dolnym Śląsku beda to m.in. Anna Zalewska, Beata Kempa, Kamil Bortniczuk czy Michał Dworczyk. Z Gdańska do Brukseli mają startować m.in. Anna Fotyga, Piotr Mueller i Marcin Horała.

Ze Szczecina kandydować ma Joachim Brudziński, a w okręgu 10 obejmującym Małopolskę i województwo świętokrzyskie partia wystawia byłą premier Beatę Szydło.

