2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Z tej okazji marszałek Sejmu Szymon Hołownia wystąpił ze świątecznym przesłaniem do Polek i Polaków. – Za długo próbowano dzielić Polskę na dwa obozy. Na dzieci lepszych i gorszych rodziców – przekonywał lider Trzeciej Drogi.

Orędzie Hołowni z okazji Dnia Flagi. Wskazał, na co nie ma miejsce w Polsce. Fot. Sejm/strona internetowa

Orędzie Hołowni. Wskazał, na co nie ma miejsce w Polsce

– Już od dwudziestu lat 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 2 maja przypada też co roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą. W tym dzisiejszym spotkaniu się świąt jest głęboki sens. Każda Polka i każdy Polak, których los rzucił tysiące kilometrów od ojczyzny, doskonale wie, że Polska, w najgłębszym, poruszającym serce, sensie, jest tam, gdzie są Polacy – rozpoczął swoje wystąpienia marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Jak podkreślił, "tam, gdzie razem wpatrują się w biało-czerwoną, oddają jej honory, wobec niej śpiewają nasz hymn". – Dokładnie o tym mówią przecież jego pierwsze słowa. Polska – to Polki i Polacy! "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy" – przypomniał.

W ocenie marszałka Sejmu różnice na przykład w wyznawanej wierze, w podejściu do historii, czy poglądach na to, jak wychować dzieci, są naturalne. – Nienaturalne jest to, że pozwalaliśmy, by z tych różnic ktoś cynicznie robił sobie sposób na popularność, trampolinę do władzy i wpływów – zauważył.

I dodał: – Dziś zaś od tego, jak zrozumiemy to "my: z polskiego hymnu, zależy więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Podkreślił także, że w czasach, gdy za naszymi granicami trwa wojna, nie ma miejsca na wewnętrzne wojny. – Za długo próbowano dzielić Polskę na dwa obozy. Na dzieci lepszych i gorszych rodziców, na tych, co stali nie tam, gdzie stać powinni, na różne sorty, na ciemnogród i oświeconych, na Polskę A i B. Wystarczy – przekonywał.

Polityk jest również zdania, że z wyzwaniami naszych czasów, takimi jak pandemia, zmiany klimatyczne czy wojna, poradzimy sobie, "jeśli tylko za drogowskaz przyjmiemy biało – czerwoną".

Dzień Flagi obchodzimy w Polsce już od 20 lat

– Uwaga: nie białą, i nie czerwoną. Nasza flaga zszyta jest z bardzo przecież różnych od siebie kolorów. Bezpieczną, mądrą i stabilną będzie tylko jedna Polska bardzo różnych Polek i Polaków – oświadczył.

Na sam koniec złożył Polkom i Polakom życzenia z okazji tego święta. – Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej życzę wszystkim Państwu, w kraju i zagranicą, dumy i radości z naszej polskiej wspólnoty i z naszych wspólnych osiągnięć. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie sprostać niespokojnym czasom i sprawić, że Polska wyjdzie z nich silniejsza i szczęśliwsza. Ona naprawdę nie zginie, kiedy my żyjemy – podsumował.

Dzień Flagi został wprowadzony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 i obchodzone między świętami 1 maja i 3 maja. 2 maja nie jest jednak dniem wolnym od pracy.