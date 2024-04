Nowe fakty ws. księdza z Sosnowca. Był pod wpływem mefedronu

Ksiądz z Sosnowca, w którego mieszkaniu zmarł młody mężczyzna, był pod wpływem mefedronu. Duchowny miał przy sobie ponad 3 gramy tej substancji. Prokuratura uzyskała także wyniki badań toksykologicznych denata. Śledczy nabierają jednak wody w usta ze względu na specjalny wniosek rodziny zmarłego.

Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie. W rozmowie z PAP, na którą powołuje się Polskie Radio, szef Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ Zbigniew Pawlik przyznał, że ksiądz posiadał przy sobie mefedron.

– Co do osoby podejrzanego potwierdziło się, że był pod wpływem narkotyków, które posiadał. Szczegółowe badania toksykologiczne wykazały, że był to mefedron, czyli substancja podobna do metamfetaminy – powiedział.

Jak przyznał, przy duchownym znaleziono aż 3,55 grama substancji. Kapłan kilka tygodni temu usłyszał zarzuty posiadania narkotyków. Wówczas jednak śledczy nie tłumaczyli, o jaką substancję chodzi i ile jej odnaleziono.

W publikacji czytamy również, że ksiądz, w którego mieszkaniu zmarł młody mężczyzna, miał być pod wpływem tej substancji.

W miniony piątek udało się także uzyskać wyniki badań toksykologicznych zmarłego. Prokuratura nie udziela jednak żadnych informacji w sprawie jej wyników ze względu na prośbę rodziny.

– Nie będziemy informować o dalszych ustaleniach co do osoby pokrzywdzonego, albowiem rodzina w toku postępowania wniosła, z uwagi na ochronę dóbr prawnych, abyśmy nie udzielali żadnych informacji dotyczących tej osoby. Szanując prawo tych ludzi do prywatności oraz dobro postępowania żadnych informacji o szczegółach wyników tych badań nie będę przedstawiał – przekazał prok. Pawlik.

Seria szokujących zdarzeń w diecezji sosnowieckiej

Jak pisaliśmy w naTemat, jeszcze 20 marca Polską wstrząsnęła interwencja służb w mieszkaniu księdza przy jednej z parafii w Sosnowcu. Na miejscu leżał nieprzytomny mężczyzna. Pomimo reanimacji, nie udało się go uratować.

Wówczas Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Ale jeszcze w sierpniu 2023 roku w parafii w Dąbrowie Górniczej doszło do... orgii z udziałem kilku mężczyzn.

Jeden z nich trafił przytomność w czasie spotkania. Sprawę rozstrzygnął Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej. W kwietniu bieżącego roku skazano księdza Tomasza Z. na 1,5 roku więzienia. Duchowny został również zobowiązany do zapłaty 15 tys. zł zadośćuczynienia.

Wcześniej śledczy zarzucili mu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz udzielanie narkotyków.

Warto podkreślić, że na serię szokujące zdarzenie zareagował sam papież. Watykan mianował bowiem nowego ordynariusza diecezji sosnowieckiej. Został nim biskup Artur Ważny. Rozpoczęcie posługi zaplanowano na 22 czerwca.