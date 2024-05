Poranna akcja ABW przed posiedzeniem rządu. Wykryto "urządzenia mogące służyć do podsłuchu"

Alan Wysocki

D onald Tusk wyjechał do Katowic, by tam zorganizować wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów. Z samego rana komunikat ws. przygotowań do spotkania wydał rzecznik koordynatora służb specjalnych. Okazało się, że w sali, gdzie miało dojść do obrad, podłożono urządzenia mogące służyć do podsłuchu.