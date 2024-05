3 maja Donald Tusk opublikował wpis, w którym odniósł się do "zdrajców i głupców, wysługujących się Rosji z bogoojczyźnianymi hasłami na ustach". Wtórowali mu między innymi Marcin Kierwiński i Roman Giertych. Chwilę później zwolennicy Koalicji Obywatelskiej zalali serwis "X" hasłem "PiS to Targowica". Co ciekawe, jeszcze po przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku PO była tak samo atakowana przez obóz Jarosława Kaczyńskiego.





Tusk w wymowny sposób uderzył w PiS... i się zaczęło. Teraz porównują prawicę do Targowicy

Alan Wysocki

