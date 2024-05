Jacek Kurski po długiej przerwie udzielił pierwszego wywiadu. W rozmowie z Danutą Holecką na antenie TV Republika ostro recenzował zmiany, do jakich doszło w TVP po tym, jak PiS straciło władzę. Były prezes Telewizji Polskiej stwierdził, że "pluralizm medialny został zgwałcony i zlikwidowany".

Jacek Kurski w TV Republika. Polityk PiS recenzuje nową TVP. Fot. Łukasz Szeląg / Reporter / East News

Ostatnie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości zamieniły TVP w tubę propagandową. Pierwsze reformy w tym zakresie przeprowadził Jacek Kurski. To on stał się twarzą upartyjnienia mediów publicznych, do spółki z Danutą Holecką, Michałem Adamczykiem i całą redakcją nieistniejących już "Wiadomości" TVP.

Teraz Kurski wrócił do polskiej polityki, ponieważ nie miał innego wyboru. Niedawno stracił posadę w Banku Centralnym, a to oznacza, że zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego został z pustymi rękami.

Jacek Kurski w TV Republika. Tak z Danutą Holecką recenzują nową TVP

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przyjął go do partii, a także zapewnił miejsce na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kurski po bardzo długiej przerwie udzielił pierwszego wywiadu dla TV Republika, a konkretnie dla dawnej koleżanki z pracy – Danuty Holeckiej.

W rozmowie polityk ostro zrecenzował zmiany w TVP, do których doprowadził Donald Tusk i Bartłomiej Sienkiewicz. – Zabito Telewizję Polską i zemszczono się na niej dlatego, że dawała tlen i pokazywała równowagę stanowisk. Polacy mieli wybór, dzisiaj nie mają – oznajmił były szef TVP.

– Warunkiem utrzymania władzy koalicji 13 grudnia jest monopol informacyjny, stłamszenie ludzi, pozbawienie ich wszelkiej nadziei i wolności wyboru – dodał.

Kurski zaczął również recenzować ostatnie miesiące rządów Donalda Tuska. Jak stwierdził, "pluralizm medialny został zgwałcony i zlikwidowany".

Nie poznaję mojego kraju i uświadamiam sobie, że to jest właśnie ten moment, kiedy powinienem stanąć u boku Jarosława Kaczyńskiego. Muszę walczyć o normalną, demokratyczną, wolną Polskę, dlatego wracam do polityki i zostałem przyjęty ponownie do Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Kurski Były prezes TVP

– Prawo w Polsce przestało obowiązywać, wrócili więźniowie polityczni, pluralizm medialny został zgwałcony i zlikwidowany. W Polsce panuje atmosfera zemsty, dlatego, że ktoś uważa, że przez 8 lat był niesłusznie pozbawiony władzy – ocenił.

Kurski stwierdził również, że odwołanie go ze stanowiska w Banku Centralnym było bezprawne i wynikało z oceny jego pracy jako prezesa TVP.

– Zostałem odwołany bezprawnie przez Donalda Tuska w zemście za ofertę, którą przedstawiała Telewizja Polska. Dziękuje widzom za to wielkie dzieło pluralizmu medialnego i tej możliwości demokratycznego wyboru. To, co się stało z Telewizją Polską, jest ich wielkim wyrzutem sumienia i hańbą. Mam nadzieję, że kiedyś za to odpowiedzą – podsumował.